Poggibonsi – Us Livorno 1915 1-4. Un poker all’esordio

La squadra sotto il settore ospiti saluta i tifosi amaranto accorsi a Poggibonsi

Dopo il successo in Coppa Italia Serie D, gli amaranto sbancano il Lotti grazie ad una prestazione travolgente. Bene tutti, in particolare Cesarini, Nardi, Giordani e Bellini

di Lorenzo Evola

Esordio perfetto in campionato per gli uomini di Favarin, avanti già di due lunghezze all’intervallo grazie ai centri di Giordani e Nardi nel giro di due minuti, oltre al rigore di Cesarini che risponde al momentaneo 1-2 firmato Motti. Nella ripresa c’è gloria anche per Mutton, il quale fissa il risultato finale. Da registrare qualche scricchiolio nel reparto arretrato, ma dalla cintola in su gli amaranto hanno un altro passo. Luci e compagni attesi adesso al derby di alta classifica contro il Grosseto. In casa amaranto non mancherà certo entusiasmo.

Gol, spettacolo, rigori. Succede di tutto nel primo tempo al Lotti. Già dalle prime battute, tuttavia, si intuisce che la musica, almeno in trasferta, è cambiata tra le file amaranto. E infatti, bastano una decina di minuti agli uomini di Favarin per sbloccare il match con l’inzuccata perfetta di Giordani su punizione calciata da Bartolini. Neanche il tempo di festeggiare che è Nardi a siglare il raddoppio dopo un ottimo lavoro prima di Mutton e poi di Giordani, bravo a servire l’ex Primavera della Fiorentina a pochi passi dalla porta di Pacini. Ma se la fase offensiva appare già ben collaudata, lo stesso non si più dire del reparto arretrato, in difficoltà contro i movimenti di Barbera e Motti. È lo stesso centravanti giallorosso, non a caso, ad accorciare le distanze intorno alla mezz’ora con una girata di sinistro in area piccola. Poco più tardi ci pensa Ronchi a salvare in extremis su un’ottima combinazione del duo Barbera – Motti. Proprio nel momento di maggior spinta avversaria ecco però l’episodio che svolta definitivamente il già più che positivo pomeriggio amaranto. Bellini subisce un pestone in area al tramonto della prima frazione di gioco, per l’arbitro non ci sono dubbi nell’indicare il dischetto. Dagli undici metri si presenta Cesarini che piazza il destro all’incrocio dei pali.

Nella ripresa, complice anche il gran caldo, si abbassano nettamente i ritmi e per gli amaranto non ci sono particolari problemi nel controllare le rare sortite offensive dei padroni di casa. C’è tempo però di arrotondare il risultato grazie ad un sinistro di Mutton, bravo a spiazzare Pacini con un preciso diagonale. Il Poggibonsi non ne ha più, e per Favarin arriva quindi l’occasione per lanciare nella mischia i nuovi arrviati Caponi, Savshak, Palma, oltre a capitan Luci, giunto all’ennesima stagione in maglia amaranto.

Buona la prima, dunque, per il Livorno targato Esciua. Guai a trarre conclusioni troppo affrettate dopo una sola giornata di campionato ma, certamente, un esordio di tale spessore non può far altro che ben sperare.

Le pagelle:

Biagini 6: Incolpevole sul gol subito, dimostra coraggio in uscita e risponde presente ai tentativi di Motti.

Nizzoli 6: Costretto al forfait dopo la mezz’ora, non aveva sfigurato fino ad allora (dal 36’ Menga 6: Si limita a controllare senza spingersi troppo in avanti).

Brenna 5.5: Si perde Motti sull’ 1-2, per il resto non commette altri errori particolari.

Ronchi 6.5: Balla un po’ quando Motti transita dalle sue parti, ma è autore di un importante salvataggio sull’1-2. Non rischia nella ripresa.

Brisciani 6: Bada a contenere la verve dei vari Barbera, Motti e Bigozzi, senza demeritare. Buon esordio per la quota amaranto.

Nardi 7: Tempismo perfetto sul suggerimento liftato di Giordani. Stantuffo inesauribile, corre a perdifiato fino al triplice fischio. La sensazione è che difficilmente Favarin farà a meno di lui durante la stagione.

Bartolini 6.5: Pennella l’assist su punizione per il gol di Giordani, detta i ritmi in mediana e partecipa ad ogni azione pericolosa dei suoi. Cala nella ripresa ma esordio a dir poco positivo. (dal 63’ Caponi 6: Mezz’ora buona per entrare nei meccanismi di squadra).

Bellini 7: Guadagna sia la punizione del vantaggio che il rigore allo scadere del primo tempo. Pimpante sia da mezz’ala che da terzino. Gran bella prestazione. Esce stremato (dal 85’ Luci sv).

Cesarini 7: Attivo sin da subito sulla trequarti, freddo dagli undici metri, sempre pericoloso anche nella ripresa. Dimostra di essere un giocatore di categoria superiore (dal 80’ Savshak sv).

Giordani 7.5: Suo il primo gol in campionato degli amaranto. Lucido nel servire Mutton due minuti dopo in occasione del raddoppio. Non manca anche una sana dose di sacrificio. Man of the match.

Mutton 7: Svaria molto là davanti, lavora bene il pallone dal quale scaturisce il gol di Nardi. Si mette in proprio nella ripresa e fissa il risultato finale con un bel mancino a fin di palo (dal 72’ Palma sv).

Favarin 7: Altra prova convincente dopo la vittoria in Coppa Italia. L’attacco gira a meraviglia, qualche sbavatura da registrare là dietro ma avrà tempo per limitare gli errori.

Le formazioni ufficiali:

Poggibonsi (4-3-2-1): Pacini; Di Paola, Cecchi, Borri, Bigozzi; Camilli, Marcucci (dal 60′ Rocchetti), Mazzolli; Barbera, Bellini; Motti

Livorno (4-3-1-2): Biagini; Nizzoli (dal 36′ Menga), Brenna, Ronchi, Brisciani; Nardi, Bartolini (dal 63′ Caponi), Bellini (dal 85′ Luci); Cesarini (dal 80′ Savshak); Giordani, Mutton (dal 72′ Palma).

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Lotti. Esordio straripante per gli uomini di Favarin, a segno con Giordani, Nardi, Cesarini e Mutton. Di Motti il gol del momentaneo 1-2. 91' Giordani prova il break in contropiede, si chiude bene la retroguardia di casa 89' Ultimi scampoli di gara, si aspetta solo il triplice fischio 85' Spazio anche per Luci al posto di Bellini 84' Ritmi decisamente bassi in questa fase di gara 80' Dentro anche Savshak per Cesarini 76' Mencagli ci prova con il mancino, blocca senza problemi Biagini 74' Giallo anche per Mencagli 72' Esce Mutton ed entra Palma tra le file amaranto 72' Giallo per Bellini 67' Cesarini ci prova dalla distanza, Pacini si salva in corner 65' GOOLL DEL LIVORNOO! HA SEGNATO MUTTON! Il numero 44 labronico riceve una seconda palla in area e fulmina Pacini con il mancino. 63' Dentro Caponi per Bartolini 58' Cesarini sfiora la doppietta con un colpo di testa in area, salva in qualche modo Pacini 57' Menga viene chiuso, altro corner per gli uomini di Favarin 52' Provano a farsi vedere i padroni di casa dalle parti di Biagini, controllano senza problemi gli amaranto 48' Cesarini prova a sfondare sulla sinistra, palla in corner 46' Nessun cambio da entrambe le parti all’intervallo Comincia la ripresa al Lotti. Termina il primo tempo al Lotti. Amaranto avanti grazie ai gol di Giordani, Nardi e Cesarini (su rigore). Di Motti la rete del momentaneo 1-2. 45' Ultimi scampoli di primo tempo, fase confusa del match 41' Batti e ribatti in area amaranto, salva tutto Ronchi 39' Steso Mutton al limite dell’area, punizione per gli amaranto 36' Primo cambio per gli amaranto, esce un acciaccato Nizzoli ed entra Menga 31' CESARINIII! NON SBAGLIA DAGLI UNDICI METRI! Esecuzione perfetta del numero 9 amaranto, che piazza la sfera all’incrocio dei pali! 29' RIGORE PER IL LIVORNO! Bellini aggancia in area e viene steso malamente da Di Paola. L’arbitro concede il penalty 26' Barbera riceve da Motti, ci pensa Ronchi a chiudere in fallo laterale. Buon momento peri padroni di casa 24' GOL DEL POGGIBONSI! Motti riceve una sponda in area e si gira con il mancino da posizione ravvicinata. Vantaggio dimezzato al Lotti 21' Giallo per Camilli, in ritardo su Bellini 18' Sponda di Motti per il destro da fuori di Mazzolli, palla fuori di poco 16' Uno due micidiale quello degli uomini di Favarin, adesso in pieno controllo del match 11' RADOPPIO DEL LIVORNOOO!! HA SEGNATO NARDI! Mutton lavora bene un pallone sulla destra. Giordani riceve e premia l’inserimento di Nardi che insacca da pochi metri. Grande avvio degli amaranto 9' GOOOLLL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO GIORDANI! Punizone tesa di Bartolini e stacco vincente in area piccola di Giordani. Amaranto in vantaggio 9' Bellini scappa via sulla destra, steso al limite dell’area e altra punizione interessante per gli amaranto 8' Fallo di Bartolini su Barbera, punizione per i padroni di casa 6' Lancio di Bartolini per Mutton che non riesce però a controllare 4' Numero di Motti che salta mezza difesa amaranto, ma calcia alto da buona posizione 2' Punizione calciata da Bartolini, si rifugia in corner il Poggibonsi L’arbitro fischia l’inizio!

