Prenotazioni aperte per la trasferta di Gubbio in pullman

I club amaranto Il Porto e Atl organizzano un pullman per la trasferta di Gubbio in programma sabato 29 novembre alle ore 14:30. Tutti i tifosi interessati a partecipare e sostenere la squadra possono prenotare il proprio posto contattando: Stefano (Il Porto): 320 2621999 oppure Luca (ATL): 333 9325698. “Unitevi a noi – scrivono in una nota i due club – per far sentire il nostro tifo anche fuori casa. Sosteniamo i nostri ragazzi”.

