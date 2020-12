Pro Vercelli-Livorno, partita rinviata per neve

Amaranto, che erano già arrivati per la partita in programma sabato 5 ottobre alle 15, stanno già facendo il percorso inverso. Il match contro i piemontesi è stato già riprogrammato alle 15 del 16 dicembre

di Filippo Ciapini

La partita Pro Vercelli-Livorno è stata rinviata per una forte nevicata e impraticabilità del campo. Amaranto, che erano già arrivati in Piemonte per la partita in programma sabato 5 ottobre alle 15, stanno già facendo il percorso inverso. Il Livorno concentrerà le proprie forze dunque su domenica 13 dicembre quando in programma, alle 17.30, ci sarà la trasferta a Pistoia.

Il match contro i piemontesi è stato già riprogrammato alle 15 del 16 dicembre.