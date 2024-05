“Ringrazio ma declino l’offerta di Locatelli”

La risposta del presidente Joel Esciua all'offerta d'acquisto del club presentata il 22 maggio al teatro Goldoni. "Stiamo lavorando alla nuova squadra con entusiasmo e passione. Vi aspettiamo tutti al nostro Armando Picchi. Sarò felice di incontrare stampa e media per presentare il progetto al più presto"

La risposta del presidente Joel Esciua all’offerta d’acquisto del club presentata al teatro Goldoni il 22 maggio. “Prendo atto dell’offerta ufficiale che mi è stata recapitata via pec dal signor Andrea Locatelli il 22 Maggio alle 19:30 e ringrazio dell’interessamento. In affari, come nella vita, amo le cose chiare e dirette: ammetto che, forse perché abituato ad altri ambienti, ho fatto fatica a capire i termini e le modalità della proposta. Ciò che vedo chiaramente, piuttosto, è la necessità di non far perdere tempo prezioso al Signor Locatelli e, in ugual modo, al mio gruppo di collaboratori. Per questo, ringraziando ancora, porgo i miei personali complimenti per l’evento organizzato al teatro Goldoni e declino l’offerta. Stiamo lavorando alla nuova squadra con entusiasmo e passione. Vi aspettiamo tutti al nostro Armando Picchi. Sarò felice di incontrare stampa e media per presentare il progetto al più presto. Grazie a tutti e forza Livorno!”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©