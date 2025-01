Sillabe diventa platinum sponsor dell’Us Livorno 1915

Il marchio della casa editrice sarà presente sulle maglie da gara della prima squadra amaranto a partire da Us Livorno 1915-Fezzanese

La casa editrice Sillabe, impegnata da quasi trent’anni nel mondo dell’arte fra editoria e merchandising, è il nuovo platinum sponsor dell’Unione Sportiva Livorno 1915. Il marchio di Sillabe sarà presente sulle maglie da gara della prima squadra amaranto a partire da Us Livorno 1915-Fezzanese, in programma domenica 19 gennaio alle 14.30 allo stadio Armando Picchi di Livorno. L’accordo è stato siglato nei giorni scorsi ed è stato presentato nel corso di una conferenza stampa, sabato 18 gennaio, nella sede di Sillabe sugli scali d’Azeglio 22/24, dove è intervenuto anche il sindaco di Livorno Luca Salvetti. Sillabe, società controllata del gruppo fiorentino Opera Laboratori che collabora con alcuni dei più importanti musei italiani (Gallerie degli Uffizi di Firenze, Reggia di Caserta, complesso del Duomo di Siena…) e gestisce i giftshop degli Acquari di Genova e di Livorno, conferma così il suo impegno nello sport e rinforza il legame con l’Unione Sportiva Livorno 1915, squadra prima in classifica nel girone E di Serie D. La casa editrice, infatti, già da due anni gestisce il punto vendita Livorno Store di via Cogorano 6/8, a due passi da piazza Grande, dove sono in vendita gli articoli di merchandising dell’Unione Sportiva Livorno 1915. “Il Livorno – ha detto il sindaco Luca Salvetti – sta facendo un duplice percorso, uno in campo con un obiettivo importante da raggiungere e uno fuori dal campo nel rapporto con la città con cui sta ritrovando un feeling forte. Dall’altra parte Sillabe, sul fronte culturale e sociale, in questi anni ha dimostrato di sapersi calare nella città di Livorno in maniera eccellente: insieme abbiamo appena presentato una pubblicazione bellissima sull’accoglienza dei migranti ma ricordo anche tutto il lavoro per il Museo della Città. Ecco perché questa partnership sportiva mi fa particolarmente piacere”. “Siamo sempre più vicini al mondo dello sport – le parole di Giulia Perni, direttrice editoriale di Sillabe – noi siamo abituati a lavorare nell’arte e con i musei per valorizzare il patrimonio culturale, ma da qualche anno il nostro gruppo (Costa Edutainment, Opera Laboratori e appunto Sillabe, ndr) ha scelto anche la strada dello sport perché lo sport è cultura, benessere e crescita personale. Questo nuovo accordo con il Livorno, con cui collaboravamo già tramite il punto vendita ufficiale, è un grande onore”. “Grazie a Sillabe, che è sempre vicina alla città e allo sport, per questa sinergia – ha detto Enrico Fernandez Affricano, presidente onorario dell’Unione Sportiva Livorno 1915″. “Sono particolarmente felice per questo accordo – ha aggiunto Maurizio Laudicino, responsabile marketing dell’Unione Sportiva Livorno 1915 – Sillabe è una realtà importantissima a livello nazionale, un’azienda formata da persone straordinarie, e per noi questa partnership è motivo di orgoglio”. Nell’occasione, la casa editrice Sillabe e l’Unione Sportiva Livorno 1915 hanno annunciato un’ulteriore collaborazione per l’organizzazione delle iniziative legate al 110° compleanno della società amaranto, che verrà festeggiato tra il 14 e il 17 febbraio 2025. Sillabe, in particolare, si occuperà della realizzazione di un logo celebrativo e della produzione di una linea di merchandising che sarà in vendita in esclusiva al Livorno Store. Durante la conferenza stampa, infine, l’Unione Sportiva Livorno 1915 ha presentato il nuovo acquisto Andrea Bacciardi, centrocampista livornese classe 2006, proveniente dal settore giovanile dell’Empoli.

Condividi:

Riproduzione riservata ©