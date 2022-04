Tuttocuoio-US Livorno 2-2, amaranto finiscono la stagione con un pareggio

Angelini evita la prima sconfitta della sua gestione grazie a un gol di Gelsi a tempo scaduto. In rete anche Giampà

Mediagallery

Finisce in pareggio l’ultima gara della regular season tra Tuttocuoio e US Livorno. Al Masini di Santa Croce finisce 2-2 una gara a dir poco rocambolesca. Amaranto infatti passano in vantaggio dopo sei minuti grazie alla bella rete di Giampà. Il difensore amaranto sfrutta alla perfezione un cross telecomandato di Bellazzini per colpire a rete. Dopo neanche cinque giri di orologio arriva il pareggio dei padroni di casa con Turco che sorprende Mazzoni con un tiro da fuori area. La gara sembrava priva di emozioni, entrambe le squadre infatti non erano forzate negli attacchi. A fine primo tempo però quella poteva essere la doccia fredda: sugli sviluppi di un corner un’incertezza di tutta la retroguardia amaranto ha permesso a Vittorini di segnare la seconda rete del Tuttocuoio. Il secondo tempo non ha visto grandi emozioni per tutti e quarantacinque minuti. Nonostante un tentativo di allungare il vantaggio da parte dei padroni di casa, alla fine gli amaranto riescono a pareggiare, anche un po’ a sorpresa. Su un’illuminazione di Bellazzini, infatti, Gelsi mette la zampata vincente ed evita ad Angelini la prima sconfitta della sua gestione.

LE PAGELLE

Mazzoni 5.5: Si distrae sulla prima rete del Tuttocuoio, non può niente sulla seconda.

Franzoni 5.5: Il rientro in campo è sempre difficile, lui lo conferma. (Dal 70’ Pulina 6: Entra e prova a galoppare sulla fascia).

Russo 6: È impressionante la calma con cui gioca. L’esperienza si vede tutta.

Giampà 6.5: Secondo gol in campionato. Per tutta la stagione sempre sopra la media.

Giuliani 6: Il soldatino amaranto anche oggi sforna la sua prestazione ordinata e precisa.

Luci 6: Prova a tirare le fila della squadra. Oggi gli amaranto però hanno i giri inceppati. Lui invece no.

Marinai 5.5: Gioca più nascosto rispetto alle altre partite.

Pecchia 5.5: Prestazione sottotono rispetto a quanto ci ha abituato. (Dal 64’ Nunzi 5.5: Entra e non incide).

Bellazzini 7: Mostruoso. Colleziona due assist perfetti, sempre più decisivo.

Gelsi 6.5: Secondo gol consecutivo, quando gioca segna. Fine.

Ferretti 6: Deve recuperare la forma fisica, vederlo dal primo però fa sempre bene. (Dal 61’ Durante 5.5: In mezz’ora combina poco. Confusionario).