Ufficiale, l’attaccante Alessandro Cesarini in amaranto

Immagine tratta dai profili social di Us Livorno 1915

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il calciatore Alessandro Cesarini, attaccante classe 1989, 9 gol in 32 presenze nello scorso campionato di Serie C con il Piacenza, dove negli ultimi due anni e mezzo ha disputato 71 partite con 23 gol sempre in C. Cesarini, prima o seconda punta, vanta quasi 400 presenze e più di 100 gol in Serie C, numeri messi insieme con le maglie di Spezia, Viareggio, Sorrento, Prato, Savona, Pavia, Reggiana, Siena, Pistoiese e appunto Piacenza. Il calciatore raggiungerà il resto del gruppo a Pievepelago nella giornata di lunedì 7 agosto e sarà regolarmente a disposizione di mister Giancarlo Favarin.

