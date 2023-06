Ufficiale. Us Livorno 1915, Favarin allenatore e Pinzani ds

Il presidente in pectore dell'Us Livorno 1915 ha annunciato i due nomi in conferenza stampa. Inoltre Mazzoni promosso da preparatore dei portieri delle giovanili alla prima squadra e Alessandro Doga scelto come responsabile settore Juniores. Esciua: "Raffaele ha una voglia immensa, Giancarlo un vincente; Luca un piccolo capitale amaranto e uomo vero. La squadra come cambierà? Se fosse una squadra di serie B o serie C sarebbe una rivoluzione. Protti? Purtroppo non farà più parte della società"

Il presidente in pectore dell’Us Livorno 1915 Joel Esciua (sarà in carica ufficialmente dal 1 luglio) ha annunciato in conferenza stampa, seguita da QuiLivorno.it in diretta Fb, i nomi del ds e dell’allenatore. Il direttore sportivo è Raffaele Pinzani, già ds con Toccafondi: “Ho avuto l’occasione di conoscerlo due anni fa apprezzando la qualità del suo lavoro. Ho visto anche altri profili e alla fine mi sono convinto di Pinzani. Era la prima scelta. Onestà, lavoro, impegno, capacità, disponibilità e empatia totale con allenatore e società: mi aspetto questo dal nuovo ds Pinzani che ho scelto anche perché ha rapporti strettissimi con i settori giovanili. Inoltre ho capito che ha una voglia immensa”. Poi è stato annunciato l’allenatore: “Il mister che ho scelto risponde ai criteri di livornesità e capacità di lavorare con garra, grinta. Avevo promesso un allenatore vincente: Giancarlo ha vinto 7 campionati, di cui 5 di serie D e ha vinto la panchina d’oro con la Lucchese nel 2011, in una carriera di 25 anni tra serie D e serie C. Determinazione e convinzione sono le sue caratteristiche. Il nome del nuovo allenatore è Giancarlo Favarin. Arriverà con un suo team: match analyst e preparatore sportivo”. Il preparatore dei portieri è Luca Mazzoni: “Un piccolo capitale che avevamo in squadra, ama la maglia amaranto in assoluto, ho conosciuto un uomo vero. E so che ci darà una mano. Nel ruolo di preparatore dei portieri, Luca passa dalle giovanili alla prima squadra”. La squadra come cambierà?: “Se fosse una squadra di serie B o serie C sarebbe una rivoluzione. In certi ruoli ci saranno anche giocatori affermatissimi di serie C. Per una squadra di serie D sarà una quasi rivoluzione. Partiremo comunque da una base”. E su Igor Protti: “Non farà più parte della società”. Alessandro Doga scelto come responsabile settore Juniores.

