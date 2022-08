(1) Allegati (1)

Ufficiale, Us Livorno 1915 promosso in serie D. Il calendario

Nella foto il presidente Paolo Toccafondi nel giorno della sua presentazione al Picchi il 16 agosto 2021, foto Amore Bianco

L'Us Livorno 1915 è stato inserito nel Girone E. Il presidente Toccafondi: "Mi auguro che questo sia solo il primo passo nel percorso che dovrà riportare Livorno e la sua gente più in alto possibile. Finalmente potrò mettermi la sciarpa...". Domenica 4 settembre il via

Come si apprende dal comunicato pubblicato da Lnd.it il 19 agosto, il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la composizione dei gironi della Serie D 2022-2023 e l’Us Livorno 1915 è stato inserito nel Girone E del campionato Dilettanti. Il campionato partirà con la prima giornata domenica 4 settembre. Le parole a caldo del presidente Paolo Toccafondi in un comunicato diffuso dalla società: “Non è stata semplice. È stata lunga, dura e sofferta, ma ci ho sempre creduto e alla fine abbiamo ottenuto ciò che il popolo amaranto meritava. Sono soddisfatto e orgoglioso di aver mantenuto anche la promessa della promozione in serie D, perché questa è a tutti gli effetti una promozione. Abbiamo sempre avuto fiducia nella giustizia sportiva che, indipendentemente dal merito, è stata rapida e ha concluso l’iter giuridico-sportivo prima dell’inizio della nuova stagione. Mi auguro che questo sia solo il primo passo nel percorso che dovrà riportare Livorno e la sua gente più in alto possibile. Ora tutti insieme, ognuno per la sua parte, lavoriamo duro perché ciò possa avvenire. Forza vecchia Unione! PS: Finalmente potrò mettermi la sciarpa…”.

GIRONE E: Arezzo, Città di Castello, Flaminia Civita Castellana, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo Vds, Grosseto, Livorno, Mobilieri Ponsacco, Montespaccato, Orvietana, Ostia Mare, Pianese, Poggibonsi, Sangiovannese, Seravezza Pozzi, Sporting Club Trestina, Tau Altopascio, Terranuova Traiana.

