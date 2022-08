Una pergamena e una coppa all’Us Livorno 1915 promosso in serie D

Il sindaco ha ricevuto nella Sala Cerimonie di palazzo Comunale la squadra di calcio Us Livorno 1915 promossa in serie D. Alla squadra il sindaco ha donato una pergamena e una coppa. Questo il testo della pergamena: “L’Amministrazione Comunale di Livorno esprime le più sentite congratulazioni alla Unione Sportiva Livorno 1915 per la promozione in serie D ottenuta con carattere, sacrificio e determinazione”.

