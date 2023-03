Us Livorno 1915-Arezzo 0-4

Foto Novi

Batosta per i labronici in inferiorità numerica per buona parte del match in seguito alla doppia espulsione di Benassi e Lucarelli nella prima frazione. Goleada degli ospiti nella ripresa. Si salvano solo Luci e Giampà

di Lorenzo Evola

Debacle totale per gli amaranto. Finisce 0-4 il match al Picchi contro la capolista Arezzo in un pomeriggio da dimenticare per gli uomini di Esposito con la doppia espulsione di Benassi e Lucarelli già nel primo tempo. Per gli aretini a segno Gucci, Castiglia e Cantisani (doppietta). Non c’è gioia per gli oltre 4.000 tifosi giunti all’Ardenza.

Un avvio di gara segnato da ritmi alti e occasioni da una parte e dall’altra. Per gli ospiti è Lazzarini, a spaventare Luci e compagni con un insidioso tiro cross che sfiora il palo difeso da Bagheria. Non si fa attendere la risposta degli amaranto, vicini al vantaggio prima con Lo Faso (palo) e poi con El Bakthaoui, sul quale fa buona guardia Trombini. Poco prima della mezz’ora la svolta del match. Sugli sviluppi di un corner è Gucci a portare avanti i suoi con un colpo di testa che non lascia scampo a Bagheria. Non passano neanche cinque minuti che Benassi, già ammonito, si rende protagonista di un intervento in ritardo nei pressi della bandierina, costringendo il direttore di gara ad estrarre il rosso. Situazione che si ripete allo scadere di frazione quando, dopo il raddoppio su tap in firmato Castiglia – propiziato da una scorribanda di Pattarello – è Lucarelli a spegnere definitivamente le speranze dei labronici facendosi cacciare dall’arbitro per un durissimo intervento a metà campo.

Sotto di due gol e di due uomini, per gli amaranto non resta altro che limitare i danni di fronte all’impeto della capolista. Esposito serra le fila inserendo anche Russo ma gli ospiti trovano la via del gol con Cantisani, autore della doppietta che fissa il risultato finale. La partita della possibile svolta si è trasformata nel peggior incubo immaginabile per il popolo amaranto. In attesa di eventuali mosse da parte della società, il prosieguo della stagione pare oramai indirizzato sui binari dell’anonimato, con il solo – magro – obiettivo dei playoff sullo sfondo.

Le Pagelle:

Bagheria 5: Può far poco sui primi gol subiti, non particolarmente reattivo sulla doppietta di Castiglia.

Fancelli 4.5: Da quella parte soffre la verve di Pattarello e, in generale, sforna errori a profusione.

Benassi 4: La sua partita dura non più di mezz’ora. Davvero ingenuo nel lasciare i suoi in inferiorità numerica dopo il gol subito.

Giampà 5.5: Il migliore della retroguardia amaranto, non commette particolari sbavature.

Lorenzoni 5: Assente in fase offensiva, cerca di opporsi in qualche modo alle sfuriate aretine con alterne fortune.

Luci 6: L’unico a salvarsi insieme a Giampà. Lotta fino alla fine con la grinta del vero capitano (dal 90’ Belli sv)

Neri 5: Al piccolo trotto là in mezzo, fatica contro il dinamismo dei dirimpettai aretini

Lucarelli 4: Torna titolare dopo mesi, ma il pomeriggio è un autentico incubo. Sverniciato più volte da Pattarello, lascia il campo anzitempo dopo un intervento scomposto che costringe il direttore ad estrarre il secondo rosso di giornata.

Bruzzo 5.5: Fatica a trovare la posizione tra le linee, ha sui piedi una ghiotta occasione ma spara centralmente su Trombini (dal 46’ Giuliani 5.5: Si limita a contenere nella ripresa).

El Bakthaoui 5: Continua il momento no del marocchino, evanescente per tutti i novanta minuti di gioco (dal 78’ Longo sv)

Lo Faso 5.5: Prova ad inventare sulla trequarti, ma con scarsi risultati. Comunque tra i meno peggio del disgraziato pomeriggio amaranto (dal 55’ Russo 5.5: Messo dentro per serrare le file nel secondo tempo, prova a reggere l’urto in qualche modo).

Esposito 4: Al di là degli episodi a sfavore, la gara di oggi fotografa perfettamente la sua esperienza sulla panchina amaranto. Il rischio esonero stavolta è davvero concreto.

Le formazioni ufficiali:

Us Livorno (3-4-1-2): Bagheria; Fancelli, Benassi, Giampà; Lorenzoni, Luci (dal 90′ Belli), G. Neri (dal 78′ Pecchia), Lucarelli; Bruzzo (dal 46′ Giuliani); El Bakthaoui (dal 78′ Longo); Lo Faso (dal 55′ Russo).

Arezzo (4-3-3): Trombini; Lazzarini (dal 72′ Pretato), Polvani, Risaliti, Zona; Settembrini (dal 76′ Arduini), Damiani, Castiglia; Cantisani, Gucci, Pattarello (dal 57′ Convitto).

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

90' Dentro Belli per Luci 87' Si aspetta solo il triplice fischio al Picchi. Debacle degli uomini di Esposito 80' GOL DELL’AREZZO. Doppietta di Cantisani che raccoglie un cross dalla sinistra e segna a porta vuota 78' Dentro anche Longo e Pecchia per El Bakthaoui e Neri 76' Spazio anche per Arduini al posto di Settembrini 74' Arezzo che mantiene il possesso, limitano i danni gli uomini di Esposito 72' Altro cambio nelle file dell’Arezzo, dentro Pretato per Lazzarini 63' GOL DELL’AREZZO! Contropiede degli ospiti, la palla arriva a Cantisani che spiazza Bagheria con un destro preciso 58' Fuori Pattarello per Convitto 56' Fallo di Giampà, punizione per gli uomini di Indiani 54' Gran sinistro di Castiglia, la palla si stampa sulla traversa 52' Destro di Lazzarini, blocca senza problemi Bagheria 49' Amaranto che provano a reagire al doppio svantaggio, controlla senza troppi patemi l’Arezzo 46' Dentro Giuliani per Bruzzo Comincia la ripresa! Termina qui il primo tempo. Livorno in nove uomini e sotto di due gol. Arezzo avanti grazie ai sigilli di Gucci e Castiglia. Amaranto chiamati a limitare i danni nella ripresa 45' Espulso Lucarelli. Intervento eccessivamente duro dell’esterno labronico, il direttore di gara non ci pensa due volte ad estrarre il secondo rosso di giornata Amaranto in nove uomini 44' GOL DELL’AREZZO! HA SEGNATO CASTIGLIA! Ennesimo break di Pattarello sulla destra, sulla conclusione ribattuta da Bagheria è Castiglia a siglare il raddoppio su tap in 42' Pattarello sfonda sulla destra ma il suo cross è imprendibile per chiunque 38' El Bakthaoui serve Lucarelli il quale non riesce a battere Trombini da pochi metri 36' Gran recupero di Giampà su Pattarello lanciato a rete 35' Giallo per Lazzarini, reo di aver steso Lo Faso in contropiede 32' Cannonata di Zona che colpisce il palo a Bagheria battuto 28' Espulso Benassi! Intervento in ritardo di Benassi, il direttore di gara non può far altro che estrarre il secondo giallo. Livorno in dieci uomini 24' GOL DELL’AREZZO! HA SEGNATO GUCCI! Sugli sviluppi di un corner calciato da Settembrini, è Gucci a battere Bagheria con un preciso colpo di testa. Arezzo in vantaggio 23' Cantisani trova spazio e prova il destro dal limite, risponde presente Bagheria 21' Fase di stallo del match, riprendono fiato le due squadre 17' Fallo di Lorenzoni, punizione per gli ospiti 16' Destro di Settembrini, alto sopra la traversa 15' Ammonito Benassi, intervento in ritardo a metà campo 12' Settembrini calcia di sinistro in precario equilibrio, palla in curva 9' Inserimento di Cantisani, nessun pericolo per Bagheria 7' Botta di Neri, palla alta di poco 4' Amaranto vicini al vantaggio prima con Lo Faso e poi con El Baktahoui, si salva in qualche modo l’Arezzo 3' Luci tenta il break, nulla di fatto per gli amaranto 1' Arezzo subito pericoloso con Lazzarini che tenta un tiro cross di poco a lato della porta difesa da Bagheria Comincia il match al Picchi!

