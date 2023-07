Us Livorno 1915, arrivano l’attaccante Giordani e il centrocampista Ferraro

Immagine tratta dai profili social di Us Livorno 1915

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato i calciatori Giulio Giordani e Lorenzo Ferraro. Giordani attaccante classe 1994, nell’ultimo anno e mezzo in Serie C all’Aquila Montevarchi, dove ha messo insieme 46 presenze e 10 gol in campionato. Giordani, cresciuto nel settore giovanile del Siena, ha iniziato la sua carriera da professionista in Serie C al Savoia, prima di disputare 193 partite con 56 gol in Serie D con le maglie di Triestina, Sporting Recco, Ghiviborgo, San Donato Tavarnelle e Aglianese. Il calciatore, trequartista o seconda punta, ha raggiunto il resto del gruppo al raduno di sabato 29 luglio allo stadio Armando Picchi. Ferraro, centrocampista classe 2004, proviene dalla Virtus Entella dove nella scorsa stagione ha messo insieme 27 presenze e 2 gol nel campionato Primavera 2.

