Us Livorno 1915 – Follonica 1-1. Solo un punto per gli amaranto al Picchi

Dopo uno spento primo tempo, gli uomini di Esposito trovano il vantaggio con il rigore di Frati, ma è Ampollini a trovare poco dopo il gol che fissa la parità finale. Una buona ripresa non basta agli amaranto per regalare l'ultima gioia del 2022 ai pochi tifosi presenti al Picchi

di Lorenzo Evola

La tanto agognata vittoria non arriva. Gli amaranto vanno avanti con il rigore di Frati ma è Ampollini a fissare il risultato sull'1-1. All'ultima recita di fronte ai propri tifosi in questo 2022, gli uomini di Esposito mancano ancora l'appuntamento con i tre punti.

È un primo tempo avaro di emozioni quello visto al Picchi. Poco da segnalare per gli amaranto, quasi mai in grado di trovare un pertugio tra le maglie di un Follonica attento e compatto, eccezion fatta per qualche tentativo dalla distanza di Frati che impegna (neanche troppo a dir la verità) un attento Ombra. Ospiti che si affacciano in area di rigore labronica solo nel finale con Khribech ma la retroguardia guidata da Benassi (all’esordio dal 1’) si salva in qualche modo.

Partono bene gli uomini Esposito nei secondi 45’, in particolare con El Bakthaoui e Frati che sfiorano il vantaggio in più di un’occasione. Vantaggio che arriva a venti minuti dalla fine su un calcio di rigore guadagnato da Lucatti, il quale propizia un tocco di mano visto dall’arbitro Franzò. Dal dischetto si presenta Frati, il quale dimostra la consueta freddezza dagli undici metri e spiazza Ombra con un mancino chirurgico. Sembra l’episodio favorevole necessario per racimolare tre punti di importanza capitale, ma dopo neanche cinque minuti è Ampollini a trovare il pareggio su calcio d’angolo, approfittando della spizzata sul primo palo di Souare per battere Fogli da pochi passi.

Ci sarebbe anche l’occasione del 2-1, ma sulla punizione di Luci respinta dal Ombra, la palla carambola sul corpo di Lucatti per terminare poi, sulla traversa, strozzando in gola l’urlo di gioia dei pochi tifosi presenti al Picchi. Non succede più niente fino al triplice fischio. Per gli amaranto si chiude con un pareggio casalingo questo agrodolce 2022. Inutile ribadire che, per poter ambire ai piani alti della classifica e dare ancora un senso al campionato, servirà un deciso cambio di passo.

Le pagelle:

Fogli 6: Incolpevole sul gol subito, non viene sollecitato granché dalla compagine di Bonura.

Zanolla 6: Buona la spinta soprattutto nella ripresa, dietro rischia poco o nulla. Positivo.

Benassi 6:B Guida bene il reparto all’esordio dal 1’ in maglia amaranto, non fa rimpiangere Russo

Fancelli 6: Altra prova convincente per il giovane difensore amaranto, autore di un’ottima chiusura su Souare lanciato a rete ad inizio ripresa.

Giuliani 6: Bada più a contenere, ma sulla sinistra serviva maggior spinta quest’oggi. Sufficiente.

Neri 5.5: Fa e disfa in mediana, poco reattivo sul pareggio di Ampollini.

Luci 6.5: Positiva la prova del capitano, sempre pronto a lottare in mezzo al campo. Sfiora il gol con un bell’inserimento ad inizio secondo tempo.

Greselin 5.5: Invisibile nel primo tempo, nel quale fatica a trovare la posizione. La situazione non migliora nella ripresa e così Esposito decide di toglierlo. (dal 75’ Bruzzo sv).

Frati 6.5: L’unico a provarci nel primo tempo con qualche conclusione dalla distanza che impegna Ombra. Freddo in occasione del rigore che porta in vantaggio i suoi. (dal 72’ Lo Faso 5.5: tanto fumo e poco arrosto nel quarto d’ora finale)

El Bakthaoui 6: Concretizza poco tutto ciò che crea, ma anche oggi è tra i più attivi della truppa di mister Esposito.

Lucatti 5.5: Poco servito nella prima frazione, fa a sportellate nella ripresa e si guadagna il rigore dell’1-0. Un numero decisamente eccessivo di falli e palle perse non gli permettono di raggiungere la sufficienza.

Esposito 5.5: Primo tempo sottotono della sua squadra, al quale fa seguito un buon avvio di ripresa che porta al vantaggio firmato Frati. Subisce il pareggio del Follonica nel momento migliore ed esce senza vittoria dal Picchi nell’ultima gara del girone di andata. In termini di risultati, ad oggi, il suo percorso sulla panchina amaranto può dirsi di certo deludente.

Us Livorno (4-3-2-1): Fogli; Zanolla, Fancelli, Benassi, Giuliani; Greselin (dal 75′ Bruzzo), Luci, G. Neri; Frati (dal 72′ Lo Faso), El Bakthaoui; Lucatti

Follonica (4-3-3): Ombra; Macchi, Dierna, Ampollini, Fremura (dal 36′ Monticelli); Pignat, Giunta, Lepri; Khribech, Marcheggiani, Souare.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Ampollini risponde a Frati, solo un punto per gli amaranto nell’ultima uscita del 2022. 92' Affondo di El Bakthaoui, il Follonica si rifugia in angolo 91' Cross di Neri, non ci arriva Bruzzo 90' Saranno quattro i minuti di recupero 86' Ammonito Del Rosso dopo una brutta entrata su Luci 85' Fallo di Lucatti, punizione per gli ospiti 82' Dentro Del Rosso per Souare 78' Punizione di Luci, sulla respinta di Ombra la palla carambola su Lucatti e termina sul montante 75' GOL DEL FOLLONICA! Sugli sviluppi di un corner è Ampolloni a sfruttare la spizzata di Souare per battere Fogli da pochi passi 71' Dentro Lo Faso per Frati 69' GOOLLL DEL LIVORNOOO!! hHA SEGNATO FRATI! Esecuzione perfetta dagli undici metri per il numero 18 amaranto 67' CALCIO DI RIGORE PER IL LIVORNO! Lucatti trattenuto a centro area, l’arbitro vede un tocco di mano e non ha dubbi ad indicare il dischetto 63' Dentro Mininno per Lepri per il Follonica 63' Ammonito Neri per un doppio fallo a centrocampo 61' Bella chiusura di Fancelli su Souare lanciato in porta 58' Lucatti protegge e serve Frati che tenta il sinistro a giro, la sfera sfiora il secondo palo 57' Conclusione dalla distanza di El Bakhtaoui che termina di poco alta sopra la traversa 55' El Bakthaoui vede l’inserimento di Luci, ma la conclusine del capitano esce di poco con Ombra battuto 53' Lucatti fa a sportellate e guadagna un calcio di punizione 50' El Bakthaoui riceve e punta la porta, ma la conclusione è debole e centrale 46' Nessun cambio da entrambe le parti Comincia la ripresa Termina un primo tempo avaro di emozioni al Picchi. Amaranto mai pericolosi se non con Frati, il quale in un paio di occasioni impegna l’estremo difensore ospite. 46' Khribech semina panico tra le retroguardia labronica che allontana la minaccia dopo una serie di rimpalli 45' Un minuto di recupero 43' Zanolla centra dalla destra ma non trova nessuno in area di rigore 42' Angolo di Khribech, Fogli sbaglia la presa, si salvano in qualche modo gli amaranto 38' Cross di Giuliani, Lucatti commette fallo in attacco 36' Primo cambio per il Follonica, dentro Monticelli per Fremura 33' Altro corner amaranto guadagnato da capitan Luci 32' Ammonito Zanolla 31'' Ancora Frati dal limite dell’area, blocca Ombra 27' Souare affonda sulla sinistra, Benassi spazza in corner 25' Benassi allarga per El Bakthaoui, palla troppo lunga per il marocchino 22' Lucatti scatta in profondità, il guardalinee segnala però il fuorigioco 20' Lancio dalle retrovie per Frati, allunga in corner Fremura 19' Dierna in ritardo su Zanolla, punizione dalla trequarti per gli uomini di Esposito 16' Partita piuttosto bloccata in questo avvio 13' Botta di Frati dalla distanza, conclusione che sfiora il palo difeso da Ombra 12' cross di Khribech, Neri si rifugia in corner 10' Giuliani duro su Marcheggiani, punizione per gli ospiti 8' Cross di Zanolla troppo lungo per la deviazione vincente di Lucatti 6' Uno due Frati Lucatti, il numero 18 amaranto tenta la conclusione da posizione defilata, palla alta sopra la traversa 2' Atterrato Luci, punizione per gli amaranto L’arbitro fischia l’inizio!

