Us Livorno 1915, il saluto di Toccafondi in carica fino a giugno. Esciua nuovo proprietario

Foto Novi

Toccafondi: "Joel persona preparata con grande voglia e passione per il calcio. Lascio una società strutturata. Ringrazio Fernandez, il sindaco Salvetti, un custode della passione del Livorno, Cristiano Lucarelli e tutto il popolo amaranto: sono stato trattato benissimo. Non lascerò una lira di debito e avrò la tessera di abbonato numero uno l'anno prossimo. La sciarpa? Ora la metto"

Come riportato per primo da Urban Livorno nella serata del 5 aprile e come confermato a QuiLivorno.it dal sindaco Salvetti, che ringraziamo, il nuovo proprietario dell’Us Livorno 1915 è Joel Esciua. La firma è arrivata al termine di un incontro segreto, come lo ha definito Urban Livorno su Fb, tra Paolo Toccafondi e il finanziere brasiliano che si era fatto avanti per rilevare la società amaranto. In una conferenza stampa del 7 aprile (seguita da QuiLivorno.it in diretta Fb), Paolo Toccafondi ha spiegato che “sarò in carica fino al 30 giugno 2023, non lascerò una lira di debito e avrò la tessera di abbonato numero uno l’anno prossimo. Joel è persona preparata con grande voglia e passione per il calcio”. “Le cifre dell’operazione? Non è elegante. Posso dire che la società – ha continuato – è strutturata ai limiti del professionistico. Parlando di campo abbiamo vinto il campionato di Eccellenza. Quest’anno in serie D potevamo fare meglio. Se ripenso a quando sono arrivato ho il ricordo di una avventura nata due anni fa. Dissi che la sciarpa me la dovevo meritare quando sono arrivato e lavorando 12 ore al giorno siamo a riusciti a realizzare quel poco, o tanto, che abbiamo fatto. Ora che me ne vado la sciarpa me la metto. Ringrazio per primo il presidente Fernandez: è stato un secondo padre. Ringrazio il sindaco Salvetti, un custode della passione del Livorno. Ringrazio Cristiano Lucarelli il quale mi ha detto: ho perso un presidente ma ho trovato un amico. Ringrazio infine il popolo amaranto: sono stato trattato benissimo. E in questi giorni mi sono persino commosso”.

Condividi: