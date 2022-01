Us Livorno 1915, Marco Braccini nuovo dirigente

Livornese, classe 1962, si occuperà della ricostruzione del settore giovanile e della scuola calcio, una delle priorità della società amaranto

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver trovato un accordo con il dirigente Marco Braccini, livornese, classe 1962, per la ricostruzione del settore giovanile e della scuola calcio, una delle priorità della società amaranto. Di recente, Braccini è stato tra gli artefici del miracolo Pro Livorno Sorgenti: con la prima squadra ha raggiunto la serie D, mentre nel vivaio sono arrivati numerosi successi in campo regionale e diverse soddisfazioni a livello nazionale. Con l’inserimento di Braccini nello staff dirigenziale, l’Unione Sportiva Livorno 1915 mantiene centrale il carattere della livornesità anche nell’avvio di questo progetto fondamentale. La volontà del club è quella di ripartire dai ragazzi e dalle ragazze del territorio per ricostruire un settore che, purtroppo, è stato completamente azzerato. Il nuovo dirigente lavorerà fin da subito in vista della stagione sportiva 2022/23.