Us Livorno 1915-Pianese 1-1

Foto Novi

Ospiti in vantaggio 0-1 a fine primo tempo con rete di Remy al 24′. Nella ripresa gol di Rossetti al 14′. Finisce così 1-1. La squadra amaranto è ora terza in classifica a 48 punti: Follonica 50, Pianese 49, Livorno 48. Sulla nostra pagina Fb la gara raccontata in 22 scatti.

