Us Livorno 1915-Poggibonsi a porte chiuse

Ricorso respinto dalla III sezione della Corte sportiva d'appello nazionale. Domenica 11 dicembre alle 14.30 allo stadio Picchi la gara verrà disputata a porte chiuse

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica rende noto che il ricorso d’urgenza, presentato in seguito al provvedimento disciplinare di una gara a porte chiuse, è stato respinto dalla III sezione della Corte sportiva d’appello nazionale. Us Livorno 1915-Poggibonsi, in programma domenica 11 dicembre alle 14.30 allo stadio Armando Picchi, verrà quindi disputata a porte chiuse.

