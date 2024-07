(1) Allegati (1) I PREZZI

Us Livorno 1915 presenta la campagna abbonamenti 2024/2025. Tutti i prezzi

Foto Unione Sportiva Livorno 1915 / Foto Novi. Cliccando sul bottone celeste sopra al titolo potrete consultare i prezzi nel dettaglio della campagna abbonamenti 2024/2025

"La mia squadra, la nostra città" è lo slogan della nuova campagna segnata da un lieve calo dei prezzi di alcuni settori rispetto alla scorsa stagione. Previsto uno sconto per gli ex abbonati, oltre alla suddivisione in due fasi per la sottoscrizione (dall'11 luglio al 3 agosto e dal 19 agosto al 7 settembre). Laudicino: "Vogliamo riavvicinare i tifosi alla squadra"

di Lorenzo Evola

Con la nuova stagione che, giorno dopo giorno, si staglia sempre più nitidamente all’orizzonte comincia a prender forma l’Us Livorno 1915 edizione 2024/2025 di patron Esciua. A poco più di due settimane dal ritiro di Pievepelago (anticipato dal pre-ritiro dal 23 al 26 luglio al Coni di Tirrenia), la società amaranto ha infatti piazzato i primi colpi che entreranno a far parte del roster di mister Indiani, a partire dalle conferme di capitan Luci e Bellini per passare poi all’ufficialità degli acquisti di Alberto Arcuri (terzino sinistro ex Grosseto classe 2004), Mattia Turini (esterno di 19 anni, lo scorso anno in forza al Ghiviborgo) e Giacomo Risaliti (ventinovenne centrale difensivo reduce dall’esperienza ad Arezzo in Serie C), ai quali si aggiungono quelli delle ultime ore dell’attaccante Vieri Regoli (classe ’92) e del fantasista Riccardo Capparella (12 gol e 10 assist, lo scorso anno al Tau). Elementi seguiti da tempo dalla società e senza dubbio di un certo spessore per la categoria. Altri movimenti in entrata verranno comunque registrati nei prossimi giorni.

Passando a questioni extra campo, tra i tifosi vi era senza dubbio interesse riguardo alla presentazione della nuova campagna abbonamenti – specie dopo le accese polemiche della scorsa stagione dovute ai rincari. Una nuova campagna, accompagnata dallo slogan “La mia squadra, la nostra città”, che è stata svelata proprio nella mattinata di oggi, venerdì 12 luglio, nei locali della Locanda del Gusto in Venezia (nuovo sponsor del club), in presenza del presidente onorario amaranto Enrico Fernandez Affricano, del responsabile marketing Maurizio Laudicino e del team manager Luca Mazzoni. Da segnalare, in primis, un lieve calo dei prezzi di alcuni settori rispetto ad un anno fa, con un leggero sconto previsto per i vecchi abbonati che decideranno di rinnovare il proprio abbonamento. Tra le altre novità della nuova campagna, senza dubbio l’articolazione della stessa, in quanto i tifosi labronici potranno sottoscrivere l’abbonamento in due fasi. La prima che va dall’11 luglio al 3 agosto e la seconda che invece avrà il via il 19 agosto per poi concludersi il 7 settembre. Per tutti gli abbonati, inoltre, in regalo sia la maglia amaranto con annesso slogan della campagna sia la t-shirt celebrativa dei 110 anni di storia che cadranno a febbraio, mentre si amplia l’estensione del “Ridotto” in quanto verranno inclusi anche gli studenti under 25 insieme alle categorie già presenti lo scorso anno. “L’ambizione del club è certamente quella di tornare in sinergia con la città e con i suoi tifosi – esordisce Laudicino – Per noi è un punto focale il cercare di riavvicinare tutti coloro che si sono allontanati dalla squadra e dalla società. Per questo abbiamo scelto il motto ‘La mia squadra, la nostra città’. Il primo principio ispiratore della campagna che sveliamo oggi è senz’altro la riconoscenza nei confronti dei vecchi abbonati, non potevamo infatti non privilegiare chi lo scorso anno ci ha dato fiducia, perciò abbiamo deciso di applicare uno sconto ai quei 1608 abbonati rispetto a coloro che invece sottoscriveranno l’abbonamento solo quest’anno. Un’altra novità rilevante è la divisione in due fasi della campagna, la prima dall’11 luglio al 3 agosto e la seconda dal 19 agosto al 7 settembre. Nel fare ciò ci siamo allineati alla maggioranza dei club italiani ma abbiamo deciso di aprire la prima fase a tutti, evitando dunque di riservare una sorta di prelazione ai vecchi abbonati come invece avviene spesso e volentieri in altre realtà. Riguardo ai prezzi, abbiamo cercato di raggiungere il giusto compromesso, sicuramente alcuni settori vedranno un calo della tariffa non indifferente e, se ci confrontiamo con altre compagini della categoria possiamo notare che la nostra offerta è più che competitiva”. “A tutti gli abbonati – prosegue – verrà regalata sia la t-shirt amaranto con il motto della campagna, sia la maglia celebrativa dei 110 anni di storia della società, maglia che verrà utilizzata dai calciatori in corrispondenza dell’anniversario che cade a febbraio. Abbiamo esteso, inoltre, la platea dei ‘Ridotti’ introducendo gli studenti Under 25 e mantenendo allo stesso tempo le altre categorie dello scorso anno. L’obiettivo in termini numerici? Non ci siamo prefissati una quota specifica – conclude il responsabile marketing amaranto – chiaro è che puntiamo a far meglio della stagione appena passata, quindi superando quota 1608 abbonati. Se poi toccheremo quota 2000 saremo solo che felici”.

