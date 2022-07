Us Livorno 1915, preso un altro attaccante

Tesserato l'attaccante Francesco Neri, classe 1996, livornese, ex capitano dell'Armando Picchi

Dopo Giacomo Rossi, l’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato l’attaccante Francesco Neri, classe 1996, livornese, ex capitano dell’Armando Picchi. Neri è cresciuto proprio nel settore giovanile del Picchi, è arrivato in prima squadra a 17 anni e nell’ultima stagione di Eccellenza ha segnato 15 gol in 19 partite fra campionato e coppa. L’annuncio è arrivato nella serata del 6 luglio.

