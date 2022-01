Us Livorno 1915, preso un difensore

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il difensore Michele Russo (foto Novi/Us Livorno 1915), classe 1986, nella scorsa stagione protagonista della vittoria del campionato di serie C con la Ternana. In carriera Russo ha indossato le maglie di Carrarese, Entella, Cremonese, Padova, Siena e appunto Ternana, collezionando 34 presenze in serie B e oltre 200 in C.