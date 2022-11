Us Livorno 1915 verso l’esame Arezzo. Collacchioni: “Penso solo alla partita. Vogliamo dare risposte importanti”

Mister Lorenzo Collacchioni in conferenza stampa (foto archivio)

Gli amaranto affrontano l’Arezzo capolista dopo la debacle di Montespaccato. Verso la conferma del 4-3-2-1, probabile chance dal 1' per Torromino in attacco. Il mister: "Settimana intensa, orgoglioso dei miei ragazzi. Avversario di livello ma pronti a dare tutto"

di Lorenzo Evola

Dopo una settimana a dir poco turbolenta con il ritorno di mister Collacchioni in panchina prima esonerato e poi richiamato – e in generale una prima parte di stagione vissuta tra alti e bassi – per l’Us Livorno 1915 è giunta l’ora di affrontare l’esame, fin qui, più importante del suo percorso. La decima giornata di Serie D, infatti, propone agli amaranto il delicato big match in casa dell’Arezzo capolista, corsaro al Picchi nel confronto in Coppa Italia di due settimane fa e capace di consolidare la propria posizione in vetta alla classifica grazie al successo esterno (0-2) maturato nell’ultimo turno contro il Città di Castello. Un’autentica corazzata la compagine guidata da Paolo Indiani, miglior difesa del torneo (due gol subiti), a punteggio pieno dopo le prime sei giornate e protagonista di un solo passo falso – tra le mura amiche contro il Ponsacco. In casa labronica, invece, la sconfitta rimediata domenica scorsa a Montespaccato aveva convinto la società a sollevare dall’incarico mister Collacchioni, ma la richiesta della squadra di proseguire con il tecnico fiorentino ha portato il presidente Toccafondi a fare dietrofront. Vedremo se all’ex Comunale ci sarà una reazione da parte di Luci e compagni dopo la scialba prestazione offerta in terra romana. Siamo solo a novembre, ci sarà ancora tanto da giocare, ma la gara di domani sarà un test importante per capire le reali potenzialità della truppa amaranto.Riguardo alla formazione, Collacchioni dovrà sicuramente far fronte alle assenze di Pecchia, Giuliani e Apolloni, da valutare dal 1’ invece Lo Faso e Lucarelli al recupero dopo le noie fisiche. In settimana hanno accusato dei problemi anche Rodriguez e Torromino, ma sono recuperati per il derby contro gli aretini. Davanti a Fogli può trovare conferma il 4-3-2-1 visto a Montespaccato, con Bruno (o Zanolla), Russo, Fancelli e Karkalis in difesa e il trio Luci – Cretella – Belli in mediana. Sulla trequarti Neri, Torromino, Lo Faso e Frati si giocano due maglie, con i primi due in vantaggio. In attacco spazio a Rodriguez, anche se non è da escludere l’idea Rossi come riferimento centrale. “È stata sicuramente una settimana intensa a livello personale – esordisce il mister Collacchioni durante la consueta conferenza stampa di presentazione del match –, ma sono consapevole che in questo mestiere bisogna essere pronti a tutto, soprattutto quando ti trovi in una piazza che giustamente ha delle aspettative alte. Quello che hanno fatto i ragazzi mi riempie di orgoglio, è un’esperienza non banale e che mi dà ancora più carica. Comunque adesso sono qui e voglio pensare solo alla gara perché è la cosa più importante. Non penso che tutto questo possa avere delle ripercussioni sulla partita, i ragazzi li ho visti vogliosi di rifarsi dalla sconfitta di Montespaccato. Ci aspetta un avversario molto importante, ma dobbiamo andare laggiù senza troppi pensieri, senza fare troppi calcoli, mettendoci dentro tutto e solo dopo tireremo le somme e valuteremo. Abbiamo preparato bene la partita, sappiamo come affrontarli e quindi ci faremo certamente trovare pronti. Vogliamo dare delle risposte importanti, in primis a noi stessi. Domani andremo in ventisette, ho deciso di convocare tutti perché ritengo giusto salire tutti insieme sul pullman e andare là. Adesso le chiacchiere non servono, conta solo andare ad Arezzo e portare in campo quell’orgoglio necessario per vincere la partita”

Probabile formazione (4-3-2-1): Fogli; Bruno, Fancelli, Russo, Karkalis; Belli, Luci, Cretella; Neri, Torromino; Rodriguez.

