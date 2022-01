Us Livorno-Seravezza 3-2, in campo anche Andrea Luci

Al Picchi si conclude con il sorriso l'amichevole di lusso. Per gli amaranto segnano Frati nel primo tempo e Durante nella ripresa, autore di una doppietta

di Filippo Ciapini

Finisce nel migliore dei modi l’anno solare dell’US Livorno Calcio 1915 (foto Novi/Us Livorno 1915) che vince anche il test amichevole contro il Seravezza. Al Picchi finisce 3-2 con i ragazzi di Buglio che passano in vantaggio con Matteo Frati alla mezz’ora del primo tempo. Gli avversari però crescono con il passare dei minuti e mettono in campo tutta la loro esperienza (la squadra milita nelle zone alte della classifica di serie D). Benedetti pareggia prima nel secondo tempo con una bella punizione e, dopo qualche minuto, sigla il secondo gol con un gran tiro al volo. Ma la partita non finisce qui e soprattutto la grinta degli amaranto sale in cattedra. Mattia Durante, appena entrato, risolve il match con una doppietta, pareggiando prima con un bel diagonale e poi sfruttando un bel lancio lungo del neo acquisto Michele Russo. In campo per novanta minuti anche Andrea Luci, con la maglia numero 28, che ha mostrato una condizione fisica molto importante. Il capitano amaranto ha giocato tutte le partite con la Carrarese e sarà assolutamente pronto per il rientro di fine gennaio. Il campionato di Eccellenza sarà sospeso causa Covid fino al 23 gennaio.