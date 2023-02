Vittoria a tavolino per l’Us Livorno 1915 contro il Seravezza

Il giudice sportivo ha accolto il reclamo della società amaranto che ottiene così i tre punti (la gara era terminata 1-1) in seguito alla vittoria a tavolino per 0-3

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che il 14 febbraio il giudice sportivo ha accolto il reclamo in ordine alla regolarità della gara del 29 gennaio 2023 Seravezza Pozzi-Us Livorno 1915. Per la società amaranto, quindi, vittoria a tavolino per 0-3.

