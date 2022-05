Livorno capitale del pattinaggio regionale con le gare dei “Primi Passi”. I NOMI

Livorno capitale toscana del pattinaggio a rotelle con oltre 265 atlete provenienti da tutta la regione domenica 15 maggio nei due circolo: La Rosa e La Cigna

Livorno capitale toscana del pattinaggio a rotelle con oltre 265 atlete provenienti da tutta la regione domenica 15 maggio quando, sia al Circolo Polisportivo Arci La Rosa che al Circolo Arci La Cigna le giovani atlete che hanno iniziato a pattinare lo scorso ottobre hanno partecipato a queste competizioni.

Lo spettacolo non è mancato sia sulla pista della Cigna sia su quella della Rosa, con genitori, nonni e amici che si sono uniti alle esibizioni degli atleti in un’atmosfera che ha visto contente le atlete le quali, dopo vari mesi, sono tornate finalmente ad esibirsi creando un’atmosfera di festa e amicizia intorno alle piste.

Per quanto riguarda la gara al Circolo arci La Rosa presente il presidente regionale Fisr Luigi Dalle Luche, il consigliere regionale Fisr Artistico Maurizio Breschi e il consigliere federale Fisr Mario Tinghi. Nel pomeriggio è stata gradita anche la presenza del presidente della Uisp Livorno, Daniele Bartolozzi.

Ecco tutte le livornesi in gara al Circolo La Rosa: Elena Colaiuda, Diletta Gemignani, Anita Angeli, Lucia Sofia Vitiello, Brenda Coraci, Noemi Casella, Matilde Zaccagna, Noemi Fornaciari, Bianca Ferrari, Lisa Morelli, Luisa Elettra Fortuna, Melissa Cialandroni, Giorgia Verdone, Chiara Spagnoli, Valeria Mecocci, Giulia Mecocci, Anita Neretti, Ariele Bazzi, Viola Franceschi, Chiara Ughi, Isabel Battini, Sveva Fiorentini, Vittoria Gentili, Martina Vincenti, Alyssa Flagiello, Carolina Ruberti, Serena Casprini, Matilde Olivia Bertini, Vittoria Cerase, Noemi Gabrielli, Francesca Valente, Maria Ginevra Fortuna, Nina Guarducci, Agata Bardi, Rebecca Gemignani, Lisa De Vito, Nicole Denaro, Virginia Scorolli, Ginevra Mainardi, Mia Bertini, Clelia Niccolini, Camilla Rossi, Alessia Barontini, Rachele Domenichini, Sofia Nina Soriani, Sofia Dini, Aurora Bertini, Bianca Bencini, Bianca Secchioni, Agata Bertini, Rosa Pompili.