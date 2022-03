Livorno-Cuoiopelli 2-0. Torromino-Vantaggiato e gli amaranto volano!

Gli amaranto rispondono benissimo ad uno dei due match-ball per il primato in classifica. Torna il bel gioco all'Armando Picchi. La cura Angelini funziona... e si vede

Mediagallery

Una delle sue sfide decisive per il campionato amaranto passava sul binario dello stadio Armando Picchi nel match infrasettimanale di mercoledì 16 marzo. Gli amaranto rispondono benissimo ad uno dei due match-ball per il primato in classifica. All’Ardenza arriva la Cuoiopelli che il Livorno vede nello specchietto a meno sette. Gli amaranto di mister Angelini rispondo da capolista. Compatti, decisi e pronti a fare la partita, come detto dal tecnico nella sua prima conferenza stampa.

Primo tempo che si chiude sullo zero a zero dopo 45 minuti di buon calcio dove gli amaranto hanno più volte sfiorato la rete con tanti protagonisti tra cui Luci, Vantaggiato e Torromino. Molto bene proprio Luci che parte fortissimo nei primi minuti. Tra i degni di nota nei primi 45 anche il giovanissimo Lorenzo Petronelli (classe 2003) che impone ritmo sulla fascia e crea occasioni. Il Livorno c’è. Nei secondi 45′ l’obiettivo era trovare la rete, non il gioco. E la rete arriva con un bellissimo gol di Torromino che pennella un destro preciso alle spalle di Lampignano al 23esimo della ripresa. Poi gli amaranto gestiscono senza troppi patemi d’animo. Il Livorno gioca bene, con il piglio giusto di chi conosce i propri mezzi. Crea tanto e quando c’è da chiudersi lo fa senza disunirsi. Un piacere per gli occhi. Il raddoppio arriva a tempo scaduto, in pieno recupero, quando il Toro Vantaggiato in contropiede trova il raddoppio. E’ tripudio. Il primo dei due match per la vetta è archiviato. Domenica in trasferta a Pontedera contro il San Miniato. La curva torna a cantare con la squadra ad applaudire sotto i tifosi. La cura Angelini funziona. E si vede.

Livorno (4-2-3-1): Mazzoni; Franzoni, Russo, Ghinassi, Panebianco; Luci, Gargiulo; Petronelli (61′ Pecchia), Bellazzini (82′ Apolloni), Torromino; Vantaggiato. A disposizione: Pulidori, Giampà, Milianti, Pulina, Giuliani, Frati, Durante. All. Angelini

Cuoiopelli (4-3-3): Lampignano; Chelini, Balduini, Bagnoli (68′ Bracci), Martinelli; Zocco (85′ Ofoma), Cornacchia, Borselli; Boghean (46′ Iannello, 76′ Dal Poggetto), Falchini, Rossi (61′ Accardo). A disposizione: Brogi, Conti, Dal Porto, Passerotti. All. Marselli

Arbitro: Nencioli di Prato

Reti: 67′ Torromino, 93′ Vantaggiato

Note: angoli 7-3, ammoniti Accardo, Mazzoni, spettatori 2.934

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Vantaggiato in contropiede batte a tu per tu il portiere Lampignano. E’ il raddoppio in pieno recupero per gli amaranto! 44' Ancora in avanti gli Amaranto che con Apollini trovano una punizione dal limite dell’area. Sulla palla Vantaggiato. La sfera si infrange sulla barriera 38' Fuori Bellazzini dentro Apolloni 37' Borselli da fuori prova a sorprendere Mazzoni ma il portiere amaranto blocca in due tempi senza troppi problemi 30' Bellazini per Vantaggiato. Il Toro prova la conclusione che si spegne sull’esterno della rete 28' Ancora un’occasione per gli uomini di Angelini. Combinazione Torromino-Vantaggiato-Torromino. “Hulk” a tu per tu con il portiere stavolta non trova la rete ma le mani dell’estremo difensore 23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Torromino dalla lunga indovina la traiettoria inafferrabile e segna il vantaggio amaranto! Che GOL! Forza Livorno! 16' Al posto di Petronelli entra Pecchia per gli amaranto 14' Franzoni va giù in area, gli amaranto reclamano il rigore ma l’arbitro dice che si può continuare. Niente di fatto! 10' Panebianco dalla lunga sugli sviluppi di un corner prova a battere a rete ma il portiere respinge 5' Vantaggiato rovescia un pallone vagante in cerca della porta ma la conclusione è alta sopra la traversa 1' Subito occasione per gli amaranto con Bellazzini che spara violento in porta ma la palla è deviata da un difensore Via al secondo tempo! Finisce il primo tempo. Zero a zero all’Armando Picchi ma il Livorno spinge forte 41' Ancora Petronelli dalla fascia che innescala miccia! Il suo cross basso è un buon invito per Bellazzini che però spreca tra le braccia del portiere. Peccato! 38' Vantaggiato da dentro l’area di rigore, in solitaria, spara alto sprecando una buona occasione da gol 35' Tacco di Torromino sulla fascia a liberare la corsa di Panebianco che mette dentro con un cross basso… deviato in angolo! Grande Livorno! 31' TORROMINO! La sua botta sfiora il palo alla destra del portiere. Che occasione per gli amaranto che in questa fase della gara stanno spingendo tantissimo! 27' Bella progressione del giovanissimo Petronelli (2003) che scarica sulla fascia per la conclusione che finisce tra le braccia di Lampignano 25' Mazzoni salva su una sventola da fuori area che rimbalza pericolosamente davanti a lui. Il portiere amaranto è bravo a distendersi e mettere in angolo 24' Occasione amaranto per Vantaggiato! Bellazzini la mette dentro dalla destra e il Toro a due passi spara di testa addosso al portiere! 17' Rossi in scivolata sul cross dalla destra di Boghean si incunea nella difesa amaranto ma il suo tocco la mette alla destra (larga) di Mazzoni 16' Cross dalla sinistra per la punta centrale della Cuoiopelli che, però, di testa spara alto 14' Prima scialba occasione per la Cuoipelli che però vanifica, dopo una trama di passaggi al limite dell’area, con un tiro sbilenco alto sopra la traversa 12' Spinge la Cuoiopelli ma le sue iniziative non trovano terreno fertile. La difesa amaranto chiude bene 8' Petronelli recupera un gran pallone al centrocampo, innesca sulla fascia Torromino che crossa dentro per la testa di Bellazzini… di poco alto sopra la traversa! 7' Gran lavoro di Luci che sembra aver iniziato il match con una marcia in più. Dai suoi piedi passano tutte le azioni amaranto 5' Punizione dalla trequarti per la Cuoiopelli. Palla dentro, sponda di testa ma il guardalinee tira su la bandierina: fuorigioco. Rimessa dal fondo 4' Ottima chiusura di Ghinassi che spezza la ripartenza avversaria sulla trequarti 2' Gran botta da fuori area di capitan Luci che impensierisce subito il portiere avversario che smanaccando mette sopra la traversa 1′ L’arbitro Nencioli fischia l’inizio