Livorno danza e sogna: InDance chiude la sua terza edizione tra talento e futuro

Foto a cura di Cristiano Padovan per Alessio Vallese gentilmente concesse ai fini della promozione e della comunicazione dell'evento dal team organizzativo di InDance Livorno

Tra i momenti più emozionanti della settimana, spiccano le ammissioni dirette all’European School of Ballet di Amsterdam per sei giovani promesse italiane: Greta Besso, Bianca Dassori, Bianca Grazia Vitale, Thomas Gennari, Matteo Selvatici e Gregorio Diana, che da Livorno spiccano il volo verso un trampolino internazionale

di Giacomo Niccolini

Si è conclusa sabato scorso, con un entusiasmo che ancora vibra nell’aria, la terza edizione di InDance, lo stage di danza organizzato da Lea Project – realtà che unisce Laboratorio di Danza e Movimento, Eimos Centro Formazione Danza e ABC Danza – e che anche quest’anno ha trasformato Livorno in un centro pulsante di arte, tecnica e sogno.

Più di 200 allievi provenienti da tutta Italia hanno preso parte a una settimana di formazione intensiva sotto la guida di docenti di fama internazionale, immersi in lezioni, laboratori e incontri che hanno spalancato loro le porte del mondo.

Il cuore dell’evento non è stato solo lo studio, ma anche la possibilità concreta di intraprendere percorsi professionali di altissimo livello: durante la manifestazione, infatti, sono state offerte numerose opportunità formative e lavorative in importanti realtà internazionali, tra cui New York, Amsterdam, Belgio, Ungheria e Ucraina.

Particolarmente significativa l’assegnazione di una borsa di studio al 100% per la prestigiosa Mosa Ballet School di Liegi, offerta dal Rotary Club di Livorno, che ha voluto premiare talento, impegno e passione, investendo concretamente nel futuro della danza.

Non solo formazione: InDance è stato anche spettacolo, racconto e visione. A rendere indimenticabile questa edizione è stato il video a cura di Alessio Vallese con la direzione e coreografia dal maestro Michael Fuscaldo, frutto del laboratorio creativo che ha coinvolto i ragazzi in una narrazione coreografica tra sogno e realtà. Il video – girato in luoghi simbolo della città come la Terrazza Mascagni, la Fortezza Nuova e il Teatro Goldoni – è un vero e proprio omaggio alla bellezza di Livorno e alla forza evocativa del movimento.

Con questa terza edizione, InDance conferma la propria missione: essere un ponte tra la formazione e il mondo del lavoro, un laboratorio di crescita e visibilità, ma anche uno spazio di incontro, condivisione e valorizzazione del talento giovanile.

La danza, a Livorno, non si limita a essere arte: diventa linguaggio universale, opportunità concreta e sogno che prende forma.

Qua sotto il video realizzato da Alessio Vallese sotto la direzione e con la coreografia del maestro Michael Fuscaldo

