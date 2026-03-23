Livorno Danza Maestra Filippi domina ai Regionali Fidesm: pioggia di ori

Successi a Follonica e conferme anche all’Artistic Dance Festival con tanti podi e piazzamenti per gli allievi labronici

La società sportiva Livorno Danza Maestra Filippi e Circolo La Rosa ha dominato ai recenti Campionati Regionali Fidesm di Follonica con la conquista di ben 13 medaglie d’oro. Risultati straordinari per i ragazzi e le ragazze seguiti dalle maestre Marina Filippi e Sonia Filippi.

Hip hop solo classe D

4/7 classe Anita Baldi campionessa regionale.

8/12 Alice Bartoli vicecampionessa regionale, terza Eva Guerrini, quarta Aurora Gagliano, sesta Sara Squarcini, settima Jasmine Cimino.

Hip hop solo classe C

10/12 Greta Ciricosta vicecampionessa regionale, terza Anita Avanzati, quarta Giacomo Bigazzi, settima Vittoria Bondi.

13/14 C terza Adele Vinciguerra.

15/16 C Giorgia Ciricosta vicecampionessa regionale.

Over 17 C Anna Gradassi campionessa regionale, Paola Tramontana vicecampionessa regionale, terza Chiara Fraschi, quarta Raissa Cresci, quinta Greta Salusti.

15/16 B Elisa Martini campionessa regionale.

15/16 A maschi Andrea Riola campione regionale.

15/16 A femmine Indya Pardini campionessa regionale.

Over 17 B Sofia Pierdomenico campionessa regionale.

Over 17 A Alice Olmi campionessa regionale.

Risultati duo classe D

8/12 Alice Bartoli e Sara Squarcini vicecampionesse regionali, terze Aurora Gagliano e Eva Guerrini, quarte Alessia Casini e Anita Baldi.

Hip hop 10/12 C

Greta Lubrano e Greta Ciricosta campionesse regionali, Giorgia Baldini e Vittoria Bondi vicecampionesse regionali.

Hip hop B

Olga Di Grande e Anita Avanzati vicecampionesse regionali.

15/16 C Adele Vinciguerra e Giorgia Ciricosta campionesse regionali.

15/16 A Elisa Martini e Andrea Riola campioni regionali.

Over 17 C Raissa Cresci e Paola Tramontana campionesse regionali.

Over 17 B Sofia Pierdomenico e Chiara Fraschi campionesse regionali.

Crew Cool Kids

Giacomo Bigazzi, Greta Lubrano, Vittoria Bondi, Emma, Giorgia Ciricosta, Greta Ciricosta campioni regionali.

A pochi giorni di distanza, la Livorno Danza Maestra Filippi è stata protagonista anche del 6° Artistic Dance Festival al PalaBorsani di Castellanza. Medaglia d’oro per Francesco Mazzoni, Andrea Riola, Chiara Fraschi, Anita Avanzati, Olga Di Grande ed Elisa Martini. Argento per Indya Pardini e Anna Gradassi, mentre il bronzo è andato a Agata Philippe e Greta Salusti.

Quarto posto per Giorgia Ciricosta, Adele Vinciguerra, Chiara Fraschi, Sofia Pierdomenico, Greta Ciricosta e Greta Lubrano. Sesto posto per Vittoria Bondi e Giorgia Baldini. Da evidenziare, su 58 partecipanti, il 6° e 7° posto per Anita Avanzati e Giacomo Bigazzi.

I risultati confermano la qualità del lavoro della scuola livornese e della maestra Marina Filippi, da anni punto di riferimento nella formazione di giovani ballerini capaci di distinguersi sia dal punto di vista tecnico che artistico.

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