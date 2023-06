Livorno e Pisa For Special insieme per Lilt nella “Partita Sotto la Torre”

Una partita di calcio per promuovere la prevenzione oncologica. Questo è stato l’intento dell’evento che è andato in scena domenica 18 giugno dalle 18 all’Arena Garibaldi dal titolo “La Partita sotto la Torre”. L’appuntamento è stato organizzato nei minimi dettagli e alla perfezione da Romina Borracci con le associazioni LILT di Pisa, Lucca e Massa Carrara in occasione del centenario della LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Tra i protagonisti del quadrangolare anche i nostri ragazzi amaranto dell’Arlecchino Livorno For Special che per l’occasione hanno unito le forze con i cugini del Pisa 4 Special (accordatisi per giocare con la maglia amaranto). Le altre tre squadre che si sono confrontate durante la giornata sono state Operatori Sanitari dell’Ospedale Versilia for Lilt, Veterani dello Sport Pisa guidati da Gerry Cavallo e Veterani dello Sport Massa Carrara guidati dall’ex campione del Milan Roberto Mussi.

Il ricavato dell’iniziativa è andato in beneficienza alla LILT per promuovere la prevenzione oncologica e la lotta contro i tumori.

Giornata di gioia e spettacolo aperta dagli sbandieratori pisani e dell’inno di Mameli cantato da Paolo Breda Bulgherini. Tra i tanti ex campioni presenti anche l’ex portiere di serie A, Giovanni Galli.

Sul campo hanno trionfato i Veterani Massa Carrara sui Veterani Pisa per 2-1. I Veterani Pisa erano arrivati in finale battendo il team Lilt ai calci di rigore dopo il 3-3 nei tempi regolamentari (30 minuti di gioco). Nel secondo match in programma, l’altra semifinale, a vincere sono stati i Veterani Massa Carrara contro la compagine Livorno-Pisa For Special per 3-2.

I nostri rappresentanti si sono guadagnati il bronzo nella finale per il terzo posto battendo ai rigori gli Operatori Sanitari grazie a un super paratone di Brunero Brega che gli è valso il premio come miglior giocatore del torneo.

La rosa di Livorno-Pisa for Special: Brega Brunero, Cantini Luca, Paternoster Fabio, Cappelli Matteo, Peruzzi Sonny, Salvi Gabriele, Merlino Angelo, Orsini Emanuele, Luciano Simone, Matteini Cristiano, Cordano Mattia, Magnelli Daniele, Salvini Matteo, Stella Matteo, Leonardo Altamore, Fabrizio De Sensi , Margo Funaioli, Tedi Hasantaraj, Davide Antonelli, Matteo Del Rosso, Giacomo Vaglini, Lorenzo Viegi, Matteo Turini.

Qua sotto il rigore che parato da Brega che è valso il terzo posto agli amaranto e la conquista di miglior giocatore del torneo

