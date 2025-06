Livorno for Special, amichevole di lusso con l’Empoli

Foto gentilmente concesse dalla società amaranto a cura di Eduard Cernic

Sotto gli occhi degli staff è andata in scena una partita emozionante con belle giocate, possesso palla e accelerazioni improvvise che hanno tenuto sempre impegnati i portieri

Giornata di emozioni sorrisi e abbracci per gli atleti del Livorno ed Empoli For Special che

Venerdì scorso sono scesi in campo nel centro sportivo di Monteboro per sfidarsi in un’amichevole di prestigio. Nonostante il caldo le due formazioni sono scese in campo con la voglia di divertirsi e far divertire i presenti, le 18 reti segnate per il risultato finale di 9-9, ne sono la dimostrazione.

Danilo Oppedisano, presidente ed allenatore di Meraki aps, affiliata Empoli e Natascia Lombardi, presidente Arlecchino Sport Livorno, affiliata Livorno alla fine dei tempi di gioco erano molto soddisfatti non solo per quanto visto in campo, ma anche per i valori, l’etica ed il modo di vivere lo sport inclusivo che le due squadre condividono.

Presente a bordo campo Alessia Puccini, in rappresentanza di Empoli For Charity, che ha visto rinnovare il gemellaggio tra le due compagini e che ha reso possibile questo bellissimo incontro.

Finita la partita tutti a cena presso le strutture ricreative del centro sportivo empolese che ha offerto a tutti i partecipanti una graditissima cena.

