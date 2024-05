Livorno For Special in campo per il titolo tricolore

La Livorno For Special Nuova Arlecchino Sport (Credit by Getty via FIGC)

La rappresentativa amaranto rappresenterà la Toscana e la Liguria alle finali nazionali in programma il 18 e il 19 maggio al Centro Coni di Tirrenia. Chi volesse assistere dovrà compilare un form di iscrizione (gratuita): https://figc.getyourevent.online/dcps2024

Un weekend tutto da vivere per la Livorno For Special Nuova Arlecchino Sport quello che si svolgerà il 18 e 19 maggio sui verdi campi del centro Coni di Tirrenia quando si svolgeranno le finali nazionali della Divisone Calcio Paralimpica e Sperimentale dove gli amaranto scenderanno in campo rappresentando la Toscana e la Liguria dopo la vittoria del girone avvenuta il 13 aprile scorso battendo la Città di Savona ai rigori nella finalissima per la leadership del torneo che è servito per strappare il pass per il raggruppamento finale. Ci saranno 38 squadra che scenderanno in campo nella due giorni di Tirrenia e ben 14 nella categoria (secondo livello) degli amaranto. 14 team divisi in 4 gironi. I labronici di mister Matteo Salvini sfideranno l’Aspes Milano (Lombardia), Lecce For Special (Puglia), Cosenza (Calabria). Il team che si qualifica come primo passerà il turno e raggiungerà la semifinale. Si gioca a calcio a 7 con partite da 20 minuti l’una.

Il primo match è in programma al Centro Coni alle 8,30, seconda partita alle 9,30 e ultimo alle 11,30. Le rappresentative saranno ospitate allo Charme Resort, 5 stelle, al Calambrone.

Chiunque volesse partecipare e assistere alle partite della Livorno For Special Nuova Arlecchino dovrà registrarsi tramite questo form: https://figc.getyourevent.online/dcps2024

Ecco la rosa: 23 Matteini Cristiano (centrocampista), 24 Luciano Simone (centrocampista), 14 Bilanci Lorenzo (difensore), 8 Cordano Mattia (punta), 15 Peruzzi Sonny (esterno attacco), 66 Brega Brunero (portiere), 3 Cantini Luca (difensore), 19 Orsini Emanuele (esterno attacco), 7 Merlino Angelo (jolly-portiere-punta), 30 Cappelli Matteo (difensore), 77 Palumbo Marco (portiere), 10 Gandolfo Nicolas (punta), 9 Paternoster Fabio (centrocampista), 22 (capitano) Perrone Francesco (difensore).

Allenatori: Salvini Matteo, Stella Matteo, Orsini Valerio. Dirigenti: Peruzzi Sergio

Salvini Viola. Presidente: Lombardi Natasica

