Livorno-Grosseto, Lucarelli: “Vincere per Samuele Regazzetti”

Alla vigilia del derby dell’Armando Picchi, il direttore sportivo Alessandro Lucarelli e il tecnico Cristiano Lucarelli fanno quadrato attorno al giocatore, operato per un tumore. Il mister: "La cosa che più mi ha commosso da tifoso del Livorno e da allenatore, è stata la volontà di Samuele di voler cercare di giocare tutte le partite fino alla fine nonostante i problemi di salute"

di Giulio Ciapini

“Samuele Regazzetti ha scoperto di avere un tumore ad un testicolo”. Così ha aperto la conferenza stampa il direttore sportivo del Livorno Calcio Alessandro Lucarelli, alla vigilia della partita che si disputerà venerdì 16 ottobre all’Armando Picchi (calcio di inizio alle 20:30) contro il Grosseto (clicca qui per rivedere la conferenza stampa).

Il direttore si è infatti assolutamente dissociato da alcuni commenti negativi e offensivi scritti sotto al post in cui la società annunciava lo stop per “un’operazione chirurgica programmata” del difensore. Lucarelli ha elogiato invece la sua forza di volontà e il suo spessore morale: “Ci tengo a sottolineare che parlo con l’autorizzazione dell’atleta e della sua famiglia. Sono molto dispiaciuto, bisognerebbe iniziare a collegare il cervello, soprattutto quando c’è di mezzo la salute delle persone. Samuele ha giocato tre partite sapendo di avere un tumore da togliere – ha aggiunto il direttore – Lunedì il ragazzo è stato operato, sta bene e martedì era al campo a salutare la squadra”. Il direttore sportivo ha inoltre voluto far presente che di fronte a notizie del genere i tempi di recupero vengono in secondo piano: “La cosa fondamentale è che Samuele guarisca, noi saremo qui ad aspettarlo“.

Ha condiviso la medesima posizione anche il tecnico amaranto Cristiano Lucarelli: “Leggendo quei commenti, non mi sono mai vergognato così tanto di essere livornese“.

Quella di venerdì sera sarà una sfida dal peso emotivo significativo, come sottolineato dallo stesso allenatore: “Ognuno di noi domani vorrà fare una bellissima prestazione per regalare una dedica a Samuele – ha aggiunto – La cosa che più mi ha commosso da tifoso del Livorno e da allenatore, è stata la volontà di Samuele di voler cercare di giocare tutte le partite fino alla fine nonostante i problemi di salute”. Proprio in questo senso la partita di domani assume un forte valore emotivo. Sul piano tattico, il tecnico amaranto non ha voluto fornire anticipazioni, seguendo la stessa linea del collega Paolo Indiani, allenatore del Grosseto. “Affrontiamo una squadra che per merito di Paolo è sicurament ela rivelazione del campionato”. Il tecnico sottolinea inoltre la voglia di rivalsa dopo le ultime uscite: “Noi abbiamo massimo rispetto verso loro, ma vogliamo riprenderci i punti”.

Il tecnico ha poi rilanciato la difficoltà di questo campionato, mettendo in chiaro le idee per chi non fosse soddisfatto delle ultime prestazioni della squadra: “Affrontiamo un girone che rispetto agli altri anni è molto più equilibrato. Chi non è soddisfatto – ha commentato sarcastico – ha modo di poter vedere la serie B a 14 chilometri da noi“.

L’obiettivo principale del tecnico amaranto è dunque quello di regalare i tre punti al compagno di squadra Samuele Regazzetti, dopo due risultati amareggianti: “È una partita importante per la classifica, lo stimolo è quello di regalare una vittoria ad un compagno di squadra e cercare di vincere due partite in cui meritavamo di più”. Una sfida complicata, ma anche l’occasione per il Livorno di tornare alla vittoria, che non arriva dal 15 settembre, spinti dalla motivazione di vincere per Samuele.

Condividi:

Riproduzione riservata ©