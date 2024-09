Livorno Half Marathon, già tantissime adesioni

La data del 10 novembre è sempre più vicina. A Livorno sanno bene che cosa significa: sarà il giorno nel quale la città sarà completamente a disposizione dei podisti, per la settima edizione della Benetti Livorno Half Marathon, la mezza tra le più prestigiose del panorama nazionale che ha raccolto l’eredità dell’indimenticata maratona locale. Oltretutto la gara è un appuntamento tra i pochi di grande spicco, numericamente parlando, al di fuori del calendario nazionale della Fidal, essendo però la prova di punta per tutta la stagione podistica Uisp.

Gli organizzatori hanno già ufficializzato il pacco gara, davvero di assoluto prestigio perché tra le altre cose comprende non solo la T-shirt personalizzata dell’evento, ma anche un bellissimo zaino con molte tasche che diventerà compagno inseparabile di tante trasferte, agonistiche e non. Ma tanto altro sarà previsto per coloro che si stanno iscrivendo. Le adesioni arrivate alla società sono già tantissime, ricordiamo che il costo è di 30 euro con chiusura il 7 novembre. Nel weekend di gara ci si potrà iscrivere agli stand dell’Expo a 40 euro. Alle società sarà data un’iscrizione gratuita ogni 10. Per i gruppi numerosi provenienti da fuori regione si può contattare l’organizzatore per concordare ulteriori agevolazioni.

Insieme alla mezza maratona, valida per il Criterium Podistico Toscano 2024, confermata la Stralivigno di 10 km non competitiva. Partenza in contemporanea per le due prove alle ore 9:00 da Via dei Pensieri, vicino la Curva Sud dello stadio. Molti hanno avuto grazie alla mezza anche l’occasione per scoprire il fascino e le tante bellezze della città labronica, da tutta la zona del Lungomare alla Terrazza Mascagni, dall’Acquario alla Fortezza Vecchia. Senza dimenticare l’Accademia Navale, che come da tradizione ospiterà anche un passaggio del percorso al suo interno. Ma solo venendoci si potrà capire quanti gioielli sono racchiusi in questo scrigno di città…

Per informazioni: [email protected]

