Livorno Half Marathon, presentata la 6ª edizione

Tre le sfide in programma per domenica 12 novembre a partire dalle 9: mezza maratona, mezza maratona a staffetta in due e StraLivorno. Novità del 2023, la presenza dei cosiddetti pacer

di Giulia Bellaveglia

Torna, per la sua sesta edizione, uno tra gli eventi più attesi dai podisti livornesi (e non solo): la Benetti Livorno Half Marathon, in programma per domenica 12 novembre a partire dalle 9, organizzata e promossa dall’associazione Livorno Marathon in collaborazione con Coni, Uisp, Fondazione Lem e il sostegno di numerose altre realtà pubbliche e private. Tre le sfide che si snoderanno lungo un percorso cittadino pianeggiante con passaggi dai punti più caratteristici della città e del lungomare (tra i quali l’Accademia Navale e i cantieri Benetti): la classica mezza maratona (21, 097 km), la mezza maratona a staffetta in due (8 + 13, 097 km) e la StraLivorno (7,8 km).

“Un appuntamento – dice il sindaco Luca Salvetti – di grande rilievo sportivo, ma capace nello stesso momento di far apprezzare le bellezze dei nostri luoghi. Alcuni lavori, tra i quali il rifacimento della pista del campo scuola, hanno determinato delle modifiche al tragitto e non ci consentiranno di sfruttare gli storici spazi della manifestazione, ma lo faremo il prossimo anno quando saranno decisamente molto più accoglienti rispetto al passato”.

Novità del 2023, la presenza dei pacer: podisti che, grazie alla loro esperienza sul campo nel mondo della corsa, aiuteranno i partecipanti a raggiungere il traguardo nel tempo prestabilito. “Praticamente dei metronomi sportivi – spiega Roberto Onorati, storico organizzatore – Correranno con 2 palloncini legati in vita su cui sarà scritta la durata prescelta: tanti gli step proposti da poter seguire, da 1 ora e 40 minuti fino a 2 ore”. Ad animare l’evento molti altri appuntamenti tra cui le esibizioni di alcune famose bande e cori e la presenza di mercatini. “Un’ulteriore perla dal punto di vista delle attività cittadine – commenta il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone – che riesce ad abbinare sport e cultura. Un evento di prestigio che, sono sicuro, vedrà la partecipazione anche di atleti di grande valore”. Per informazioni: www.maratonadilivorno.it, [email protected] oppure 338/956.30.43 (Franco Meini).

