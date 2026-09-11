Livorno, Lucarelli: “Lo Spezia è una corazzata, domani capiremo a che livello siamo»

Il tecnico amaranto alla vigilia della sfida: "Sarà dura, ma come tutte le partite di questo campionato. La fase difensiva la stiamo facendo molto bene, dobbiamo fare un salto di qualità negli ultimi trenta metri"

“Lo Spezia è una corazzata”. Cristiano Lucarelli presenta così l’avversario (clicca qui per ascoltare la conferenza sul canale youtube dell’Us Livorno Calcio) che il Livorno affronterà domani al Picco (ore 18) in una sfida che il tecnico amaranto considera un importante banco di prova per misurare la reale consistenza della squadra dopo le prime giornate di campionato. Lucarelli non nasconde le difficoltà della gara. Dall’altra parte ci sarà una squadra costruita con giocatori giovani ma già dotati di esperienza nei campionati di Serie B e Serie A, guidata da un allenatore di valore e da una struttura societaria di primo livello.

“Non sarà una partita facile, noi lo sappiamo – sottolinea il tecnico – ma come lo sono tutte le partite di questo campionato. Quest’anno ho visto anche altri allenatori che ci hanno dato dei pareri e giustamente c’è la considerazione che questo sia uno dei gironi più difficili della Serie C”.

Una sfida che arriva in un momento particolare della stagione, quando è ancora presto per trarre conclusioni definitive. “Siamo solamente alla quarta giornata, quindi a un dodicesimo di campionato – ricorda Lucarelli –. Per me le risposte arrivano solitamente verso la tredicesima, quattordicesima, quando si comincia a delineare e a capire quale può essere la collocazione delle varie squadre”.

E proprio in questo senso la partita contro lo Spezia rappresenta un’occasione importante per il Livorno.

“È un banco di prova importante per capire quale può essere la nostra collocazione in questa stagione”, spiega l’allenatore amaranto. Il Livorno, secondo Lucarelli, ha iniziato bene il proprio percorso, ma deve ancora completare il processo di crescita. Un aspetto particolarmente evidente nella fase offensiva.

“In questo momento la fase difensiva la stiamo facendo molto bene. Dobbiamo fare quel salto di qualità negli ultimi trenta metri”. Il tecnico sottolinea inoltre come, paradossalmente, contro avversari di maggiore caratura il Livorno abbia mostrato alcune delle proprie qualità migliori.

“Partire in gare più difficili, con il Lecce e con la Reggiana, si è visto il reale possesso palla, la capacità di creare situazioni costantemente, una manovra continua. Mentre invece nelle prime giornate, anche grazie ad avversari magari conosciuti meglio e soprattutto molto più collaudati di noi, si è visto un po’ meno”.

Per Lucarelli, dunque, la gara di domani potrà fornire indicazioni preziose. “Ci sono i presupposti per poter fare, dopo la partita, ulteriori valutazioni su quello che può essere la nostra stagione. È partita bene, ma tanti anni di calcio mi hanno insegnato che comunque questo è un periodo in cui si possono vedere le cose con le pinze, sia bene che male”.

Il tecnico guarda anche al percorso di amalgama della squadra. La rosa, infatti, non è ancora al massimo della condizione e i diversi livelli di preparazione incidono inevitabilmente sul rendimento. “È meglio allenare una squadra che si allena da novanta, qualcuno da settantatré, qualcuno da settantacinque. Manca ancora qualcosa, non siamo amalgamati, ancora non siamo al top dal punto di vista fisico”.

Se dal punto di vista fisico c’è ancora margine di miglioramento, sul piano caratteriale arrivano invece segnali incoraggianti. “Da un punto di vista caratteriale invece secondo me la squadra sta dando delle conferme che comunque a me piacciono”. Domani, dunque, il Livorno è chiamato a misurarsi contro una delle squadre più attrezzate del campionato. Una sfida difficile, ma anche un’occasione per capire quanto gli amaranto siano realmente cresciuti e quale possa essere il loro ruolo nel corso della stagione.

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