Livorno-Montespaccato 1-1. Gli amaranto frenano in casa con l’ultima in classifica

Occasione persa per Luci e compagni che si debbono accontentare di un pareggio. Non basta la rete di Bruzzo che di testa porta in vantaggio i padroni di casa. Al gol degli amaranto replica Anello per il pareggio.

Livorno (3-4-2-1): Bagheria; Fancelli, Benassi, Giampà; Lorenzoni, Greselin, Luci, Pecchia; Bruzzo, El Bakhtaoui; Lucatti. A disposizione: Fogli, Bamba, G. Neri, Lucarelli, Giuliani, Frati, Belli, Camara, Lo Faso. All. Esposito

Montespaccato (4-3-3): Tassi; De Marchis, Anello, Corelli, Bruno; Cerone, Tataranno, La Zazzera: Vitelli, Calì, Bosi. A disposizione: Di Maio, Maugeri, Pollace, Bianchi, Attili, Nanci, Mascella, Sayari Kais, Pesarin. All. Bussone

Arbitro: Isoardi di Cuneo

41' El Bakhtaoui sfiora la rete del Ko per gli amaranto. L’appoggio di Luci verso il numero 20 il tiro ben calibrato da posizione libera e centrale ma finisce sopra la traversa! 39' Ultima sostituzione per gli amaranto. Esce Lorenzoni entra Camara 32' Doppia sostituzione. Esce Lucatti ed entra Frati. Esce Bruzzo entra Lo Faso 27 Ammonito il portiere Tassi per perdita di tempo 26' Lorenzoni di testa innescato da El Bakhtaoui batte Tassi con un pallonetto ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Occasionissima amaranto! 25' Esce Greselin entra Gian Marco Neri 22' Esce Tataranno entra Atrtili per il Montespaccato 14' Esce Pecchia, entra Bamba 12' Luci innesca Bruzzzo con un bel passaggio ma la conclusione si infrange sulle gambe del difensore avversario. Niente di fatto, ma il Livorno spinge forte in questa prima parte della ripresa 8' El Bakhtaoui innesca Bruzzo in area con un passaggio filtrante. Ma il numero 68 non riesce a trovare spazio 3' Livorno vicinissimo al vantaggio. Su punizione dalla sinistra spiove un pallone in area che è prima battuto a rete di testa da Lucatti poi, su respinta ci prova Bruzzo, ma il portiere para a terra! 1' Si riparte! Colpo di testa subito al primo minuto di Bruzzo ma la palla è tra la braccia del portiere! L’arbitro manda tutti negli spogliatoi. Finisce il primo tempo sul risultato di 1 pari 45' Luci ammonito. Punizione dal limite per gli avversari. Tiro diretto in porta, fuori! 39' Lucatti da fuori area spara alto sopra la traversa 37' Luci su punizione dalla trequarti mette in mezzo. Il pallone è raggiunto di testa da Lucatti ma finisce nelle mani del portiere Tassi 34' GOOOOOOL del Montespaccato. La rete arriva dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Cross dentro dalla destra e la testa di Anello incoccia il pallone che finisce alle spalle di Bagheria. E’ 1-1 31' Occasione ancora per il Livorno. E’ ancora Bruzzo che con un bellissimo tiro a giro dalla destra fa la barba al palo. Bellissima azione! 30' Cross in mezzo, svettano le torri amaranto. Ma la palla spizzicata da Lucatti finisce sul fondo. Livorno in palla 25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Bruzzo si avvita su un bellissimo cross arrivato dalla destra dai piedi di El Bakhataoui e mette in porta di testa per l’1-0 18' Gli ospiti manovrano molto bene là davanti. Il Livorno si difende. Il pallino del gioco è in mano ai laziali 15' El Bakhataoui con una progressione personale si spinge fino al limite dell’area per far partire il bolide. Sporcato, è angolo. Sugli sviluppi niente di fatto 13' Occasionissima degli ospiti! Corelli, imbeccato dalla destra con un cross millimetrico, spreca malamente da pochi passi da Bagheria. Il pallone finisce clamorosamente a lato 10' Calì del Montespaccato manda alto sopra la traversa da buona posizione. Occasione sprecata per gli ospiti 9' Bel movimento di Pecchia sulla sinistra che prova a guadagnarsi il cross basso ma il pallone finisce nelle mani del portiere 6' Lorenzoni bravissimo a spezzare le trame offensive sulla fascia destra, recupera il pallone e in progressione dà vita ad una ripartenza che però si spegne con un cross che finisce troppo alto 3' Corner per gli amaranto che si spingono subito in avanti L’arbitro Isoardi di Cuneo fischia l’inizio. Si parte!

