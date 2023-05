Livorno Nuova Arlecchino si laurea campione regionale. E adesso si gioca per il tricolore!

FOTO Gabriele Maltinti/Getty Images per Figc

I calciatori amaranto hanno stravinto il campionato con nove punti di distacco dalla seconda. Adesso il concentramento finale a Coverciano. "Sarà dura - commenta Matteo Salvini, uno dei tre tecnici della squadra - Ma non abbiamo paura. Siamo consci della nostre forze. Che bello vincere il campionato ed essere premiati da Protti"

di Giacomo Niccolini

Livorno Nuova Arlecchino è sul tetto della Toscana. La squadra amaranto iscritta al campionato Figc divisione calcio paralimpico e sperimentale si è guadagnata il titolo di campione regionale dopo un campionato a dir poco perfetto condotto senza pecche e staccando di nove punti la seconda in classifica, in testa dalla prima giornata senza mai una pecca. Girone all’italiana, formula classica con doppio incrocio andata-ritorno sempre sul verde manto del Nuovo Marconcini di Pontedera con le altre pretendenti al titolo: Siena, Fiorentina e una squadra di Perugia che si è unita, per prossimità, al campionato toscano. Un successo meritatissimo quello dei ragazzi della presidente Natascia Lombardi guidati in campo da Matteo Salvini, Valerio Orsini e Matteo Stella con Sergio Peruzzi in veste di accompagnatore ufficiale della rappresentativa amaranto che ha sbaragliato ogni concorrenza. Un successo sancito domenica 7 maggio con le medaglie messe al collo direttamente dal direttore generale dell’Us Livorno 1915 Igor Protti.

Successo che anche lo stesso Governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha tenuto a rimarcare con un post sulla sua pagina Facebook ufficiale: “ Questi sono i campioni del Livorno for Special! Hanno vinto il campionato paralimpico sperimentale di secondo livello accedendo alle fasi nazionali, campioni nello sport e nella vita! In bocca al lupo ragazzi “.

Adesso, come ha sottolineato Giani, le fasi finali per conquistare il tricolore. “Adesso il concentramento finale il 20 e il 21 maggio a Coverciano – racconta Matteo Salvini a QuiLivorno.it – Qui ci saranno squadre provenienti da 12 regioni d’Italia e l’asticella della competizione si alzerà notevolmente. Sarà durissima avere a che fare con i nomi importanti come quello della Juventus o delle squadre milanesi. Ma ci proveremo. Non abbiamo paura e siamo consci delle nostre potenzialità. La cosa bella sarà poi ritrovarsi e confrontarsi con tante realtà diverse che, come noi, hanno iniziato e stanno portando avanti questa fantastica avventura con questi ragazzi che ci danno un sacco di soddisfazioni”.

La rosa dei giocatori amaranto: Brega Brunero, Merino Angelo, Cappelli Matteo , Perrone Francesco (cap), Paternoster Fabio, Gandolfo Nicolas, Salvi Gabriele, Peruzzi Sonny, Orsini Emanuele, Cantini Luca, Matteini Cristiano, Luciano Simone.

