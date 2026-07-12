Livorno Padel Center, è festa: arriva la storica promozione in Serie C

La formazione di via Boccherini conquista il salto di categoria espugnando il TC Giotto nell'ultimo spareggio disponibile. Determinante il doppio finale vinto con un netto 6-0, 6-0 da Biccellari e Melani

Un’impresa che cancella la delusione dei quarti di finale e regala un traguardo storico. Il Livorno Padel Center conquista la promozione in Serie C FITP Padel espugnando il TC Giotto di Arezzo nello spareggio decisivo. Per la formazione di via Boccherini era l’ultima occasione per centrare il salto di categoria dopo l’eliminazione nel derby dei quarti contro il Pisa Padel Club. I livornesi, però, hanno saputo reagire nel momento più importante della stagione, conquistando una promozione meritata al termine di un’annata ricca di successi.

La sfida disputata sabato 11 luglio si è aperta con un match combattutissimo. Marco Lepri e Iván González Cañas hanno affrontato la forte coppia formata da Ricci e Meoni, imponendosi al termine di una vera battaglia durata tre set e portando il Livorno Padel Center sull’1-0.

La risposta dei padroni di casa non si è fatta attendere. Giacomo Gagliardi e Carlo Casini hanno conquistato il primo set per 6-3 contro Fratini e Alberti, ma gli aretini hanno ribaltato l’incontro aggiudicandosi il secondo parziale per 3-6 e il terzo per 4-6, riportando il confronto sull’1-1.

A decidere la promozione è stato quindi l’ultimo doppio. Con tutta la pressione sulle spalle, Giacomo Biccellari e Gianluca Melani, ancora imbattuti in campionato, hanno sfoderato una prestazione impeccabile travolgendo D’Ippolito-Orlandi con un perentorio 6-0, 6-0, il classico “doppio ovo”, che ha consegnato ai livornesi il punto decisivo e il pass per la Serie C.

Protagonisti della storica promozione sono stati Marco Lepri, Iván González Cañas, Giacomo Gagliardi, Carlo Casini, Giacomo Biccellari, Gianluca Melani, Matteo Tonazzi, Giovanni Picco, Roberto Antoni, Simone Benetti, Andrea Bettarini e Salvatore Oliva, tutti protagonisti di una stagione culminata con il salto di categoria.

La promozione rappresenta la ciliegina sulla torta di un’annata straordinaria per il club di via Boccherini 5/a-5/b, capace di collezionare risultati di assoluto prestigio. Il Livorno Padel Center si è infatti laureato campione toscano Over 35, Over 40 e Over 45, campione toscano MSP e campione provinciale Fascia Silver Winter Cup TPRA, oltre ad aver conquistato il titolo di vicecampione toscano Coppa Italia TPRA Maschile Fascia Gold, vicecampione toscano Coppa Italia TPRA Misto Fascia Gold e vicecampione nazionale Silver MSP, confermandosi tra le realtà di riferimento del padel toscano.

Condividi:

Riproduzione riservata ©