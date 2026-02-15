Livorno, rimonta solo sfiorata: la Pianese passa 2-1 al Picchi

Sotto di due gol all’intervallo, la squadra di Venturato reagisce nella ripresa, accorcia con Panaioli e spinge fino alla fine. Annullato nel finale il possibile 2-2 di Ghezzi per fuorigioco

Il Livorno si sveglia tardi e al “Picchi” deve arrendersi alla Pianese, che espugna l’Armando Picchi per 2-1 nella 27esima giornata del girone B di serie C. Gli amaranto pagano un primo tempo pieno di difficoltà, chiuso sotto di due reti, poi nella ripresa cambiano passo, accorciano con Panaioli e sfiorano la rimonta nel finale, quando viene annullato per fuorigioco il gol del possibile pareggio firmato da Ghezzi.

La cronaca – Avvio spezzettato e a ritmi bassi, ma la Pianese al primo affondo passa: al 6’ Coccia salta Mawete e mette in mezzo un pallone invitante per Fabrizi, che da due passi non sbaglia e firma lo 0-1. Il Livorno prova a reagire e all’8’ costruisce la prima occasione: Di Carmine serve Dionisi, la cui conclusione viene respinta in due tempi da Filippis. Gli amaranto chiedono anche un rigore al 19’ per un presunto fallo in area, ma per l’arbitro non c’è nulla. Poco dopo, al 23’, la gara prosegue senza l’ausilio dell’FVS per problemi tecnici. La Pianese continua a essere più pericolosa: al 24’ Sussi costringe Seghetti alla deviazione in angolo, poi al 27’ Tirelli sfiora il raddoppio di testa. Al 29’ un errore di Noce spalanca la strada a Fabrizi, che però sbaglia l’appoggio in area. Al 31’ arriva l’episodio: rigore per la Pianese per un intervento di data-start=”1625″ data-end=”1636″>Falasco su Tirelli. Dal dischetto va Fabrizi, ma Seghetti intuisce e para, tenendo in vita il Livorno. È però solo un’illusione: al 33’ Bertini lascia partire un destro da fuori area che trafigge Seghetti per lo 0-2.

Nel finale di primo tempo la Pianese continua a premere e il Livorno va al riposo in evidente difficoltà.

Ripresa: cambia il Livorno, arriva il gol e l’assalto finale – All’intervallo Venturato cambia subito: dentro Ghezzi per Mawete e Camporese per Tosto. Il Livorno alza il baricentro e inizia la ripresa con un atteggiamento decisamente più aggressivo. Al 55’ gli amaranto chiedono un nuovo rigore per un contatto su Dionisi, ma dopo la chiamata all’FVS al 57’ viene confermato che non c’è nulla. La squadra di casa cresce: al 65’ doppia occasione clamorosa. Prima Filippis salva su Marchesi, poi il tentativo di Panaioli viene murato dalla difesa bianconera. Il gol è nell’aria e arriva al 75’: cross preciso di Hamlili per Panaioli, che di testa batte Filippis e riapre la partita (1-2). Nel finale il Livorno spinge con forza alla ricerca del pareggio. All’82’ arriva anche il 2-2, ma viene annullato: rete di Ghezzi cancellata per fuorigioco. Nei sei minuti di recupero gli amaranto continuano il forcing, ma la Pianese resiste e porta a casa tre punti pesanti.

