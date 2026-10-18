Livorno Rugby, esordio da urlo: Alghero travolto 40-7 al Montano

I festeggiamenti dei biancoverdi dopo la splendida vittoria. Foto gentilmente fornita dall'ufficio stampa del Livorno Rugby a cura di Alessandra Lavorenti

Sei mete, gioco brillante e cinque punti in classifica per i biancoverdi nella prima giornata di Serie A, girone 1. Il direttore tecnico Gianluca Guidi applaude la squadra: “Questi ragazzi meritano questi risultati”. Sabato prossimo trasferta contro il Valsugana/Padova

Un debutto da incorniciare, di quelli che accendono l’entusiasmo e raccontano molto più di una semplice vittoria. Il Livorno Rugby inaugura il campionato di Serie A, girone 1, superando nettamente l’Amatori Rugby Alghero per 40-7 al campo Montano. Una prova convincente, costruita su freschezza atletica, qualità delle giocate e una crescita costante nel corso della partita. Sei mete, due nel primo tempo e quattro nella ripresa, regalano ai biancoverdi il massimo bottino: cinque punti in classifica grazie al successo e al bonus-attacco.

Nessun’altra squadra, in questa giornata inaugurale, è riuscita a imporsi con un margine così ampio. Un segnale incoraggiante per una formazione dall’età media decisamente bassa, capace di esaltarsi grazie al lavoro quotidiano, al contributo dei giocatori cresciuti nel vivaio e alla guida degli elementi più esperti.

Guidi: “Questi ragazzi meritano questi risultati” – Soddisfatto, e a ragione, il direttore tecnico Gianluca Guidi, che sottolinea il valore del progetto biancoverde e l’impegno dei suoi giocatori. “La nostra è una società giovane, con un progetto ben delineato, capace, con i giocatori livornesi dilettanti, cresciuti nel vivaio, di esaltarsi. Contro l’Alghero è emersa tutta la nostra indubbia qualità. Questi ragazzi che si sacrificano solo per il loro grande attaccamento alla maglia e che si allenano duramente due ore al giorno meritano questi risultati”.

L’entusiasmo, però, non deve trasformarsi in appagamento. Il campionato è appena cominciato e all’orizzonte c’è già un impegno impegnativo.

“Ovviamente non ci accontentiamo. Terminata la giusta euforia per questa bella e rotonda vittoria, la nostra massima attenzione va subito alla prossima uscita, alla sfida di Padova: ci troveremo di fronte un avversario, il Valsugana/Padova, che negli ultimi tempi ha rappresentato per noi una sorta di bestia nera”.

Guidi evidenzia anche la capacità della squadra di alzare il livello nella seconda parte della gara, una caratteristica già emersa nella scorsa stagione.

“Già l’anno scorso più volte abbiamo migliorato la qualità delle nostre giocate nel corso della ripresa. Anche questo dato testimonia la bontà della nostra opera. Il lavoro paga sempre”.

Infine, il direttore tecnico dedica un plauso all’intero gruppo, soffermandosi su alcuni dei protagonisti della giornata.

“Un plauso realmente a tutti quanti: a Caratori Tontini, il terza linea classe 2007 che ha meritato il titolo di man of the match, a Mesaglio, estremo del 2009, che ha ottimamente debuttato in A1, e allo stesso Agnelli, centro del 2006, al suo rientro. Ma faccio fatica a stilare una graduatoria dei migliori. Sì: è giusto essere soddisfatti di questa prima gara stagionale”.

La cronaca: Livorno parte forte e dilaga nella ripresa – Al Montano i padroni di casa entrano in campo con il piede sull’acceleratore. I primi punti ufficiali della stagione portano la firma del talentuoso terza centro Mata Maxime Esuite Mbandà, classe 1993, ex nazionale e al secondo anno con la maglia labronica. L’apertura Rocco Del Bono, che insieme al pilone Antonio Tangredi ricopre anche il ruolo di allenatore-giocatore, centra la trasformazione per il 7-0.

Il Livorno continua a spingere e al 15′ colpisce ancora. È Alessandro Mesaglio a trovare la meta, festeggiando nel migliore dei modi la sua prima partita con la casacca biancoverde. Del Bono trasforma nuovamente: 14-0.

Nel finale di primo tempo la partita propone una fase più complicata per i padroni di casa. Al 33′ il flanker livornese Luigi Freschi riceve un’espulsione temporanea. L’Alghero sfrutta la superiorità numerica e realizza la propria meta tecnica, portando il punteggio sul 14-7. Nell’occasione viene ammonito anche il pilone biancoverde Ficarra, al 40′ del primo tempo. Si va così all’intervallo con un divario che, per quanto visto in campo, sta stretto ai livornesi.

La ripresa conferma la superiorità dei padroni di casa. Dopo appena tre minuti arriva la meta di Lorenzo Caratori Tontini, protagonista di una prestazione di grande spessore. Del Bono trasforma e il Livorno si porta sul 21-7, ristabilendo un margine rassicurante.

I biancoverdi non si fermano e puntano con decisione al bonus-attacco, riservato alle squadre capaci di realizzare almeno quattro mete. Al 24′ della ripresa, corrispondente al 64′ di gioco, arriva la marcatura di Tommaso Casini, prezioso trequarti ala classe 2004. Del Bono aggiunge altri due punti con la trasformazione: 28-7. Per il capitano Gragnani e compagni arriva così la certezza di aver conquistato il massimo bottino previsto dal regolamento.

Passano appena due minuti e il Livorno colpisce ancora. Al 66′ è Saverio Bianchi, ala sinistra classe 2006, a schiacciare in meta per la quinta marcatura della squadra. Del Bono trasforma e il punteggio si aggiorna sul 35-7.

Nel finale c’è spazio anche per l’ultima firma della giornata: proprio Rocco Del Bono, nell’ultima azione della partita, realizza la sesta meta biancoverde, senza riuscire a trasformarla. Per l’apertura livornese il bilancio personale è di 15 punti complessivi.

Il 40-7 finale certifica una vittoria larga e meritata, maturata grazie a una squadra capace di aumentare l’intensità con il passare dei minuti. La stagione del Livorno Rugby è iniziata sotto una buonissima stella.

Livorno Rugby-Amatori Rugby Alghero 40-7

LIVORNO RUGBY: Mesaglio; Casini T. (38′ st Raffo), Agnelli, Mannelli E., Bianchi S. (27′ st Meini T.); Del Bono, Tomaselli J.; Mbandà, Caratori Tontini, Freschi L. (16′ st Alagna); Gragnani Giac. (cap.) (38′ st Krifi), Gambini; Tosi (10′ st Tangredi), Giammattei (30′ pt Andreotti) (31′ st Tori), Ficarra. A disposizione: Rossi A. Allenatori: Del Bono-Tangredi.

AMATORI RUGBY ALGHERO: May; Delrio, Zulian, Russo, Dapit; Rossi G., Armani; Marcellan, Canulli (cap.), Shelqeti; Fant, Rossoni; Cincotto, Garziera, Cataldi. Entrati anche: Marchetto, Muciaccia, Natchkebia, Capozzucca, Prime, Serra, Minasi, Pedroni. Allenatore: Anversa.

ARBITRO: Menga di Bari.

MARCATORI: primo tempo (14-7): 8′ meta Mbandà, trasformazione Del Bono; 15′ meta Mesaglio, trasformazione Del Bono; 40′ meta tecnica Alghero. Secondo tempo: 3′ meta Caratori Tontini, trasformazione Del Bono; 24′ meta Casini T., trasformazione Del Bono; 26′ meta Bianchi S., trasformazione Del Bono; 40′ meta Del Bono.

NOTE: espulsioni temporanee per Freschi L. (33′ pt) e Ficarra (40′ pt). Man of the match: Caratori Tontini. Punti in classifica: Livorno Rugby 5, grazie alla vittoria e al bonus-attacco con sei mete realizzate; Amatori Rugby Alghero 0, sconfitto con un margine superiore alle sette lunghezze e senza bonus-attacco, con una sola meta all’attivo.

Serie A, girone 1: tutti i risultati della prima giornata

Il campionato di Serie A, girone 1, corrispondente di fatto alla Serie A1 e al secondo livello del rugby nazionale, si è aperto con questi risultati:

VII Rugby Torino-Isweb Avezzano 19-35 ( 0-5 )

) Rugby Parma 1931-Piacenza Rugby Club 33-45 ( 1-5 )

) Unione Rugby Capitolina-Pesaro Rugby 33-26 ( 5-2 )

) Valsugana Rugby Junior Padova-Rugby Calvisano 20-32 ( 0-5 )

) Livorno Rugby-Amatori Rugby Alghero 40-7 ( 5-0 )

) Rugby Club Cavalieri Prato/Sesto-CUS Torino 21-27 (1-4)

La classifica dopo la prima giornata: Livorno Rugby, Isweb Avezzano, Piacenza Rugby Club, Rugby Calvisano e Unione Rugby Capitolina 5 punti; CUS Torino 4; Pesaro Rugby 2; Cavalieri cadetti e Rugby Parma 1; Valsugana Rugby Junior Padova e VII Rugby Torino 0. Amatori Rugby Alghero -4 punti, a causa della penalizzazione di quattro punti.

Il Livorno Rugby tornerà in campo sabato prossimo, in occasione della seconda giornata, per affrontare in trasferta il Valsugana Rugby Junior Padova. Una sfida subito importante per capire se i biancoverdi sapranno dare continuità all’ottimo esordio e confermare le ambizioni di una squadra giovane, affamata e sempre più consapevole dei propri mezzi.

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