Livorno Rugby in festa per presentare la nuova stagione: Unicusano title sponsor fino al 2029

Al “Giovanni Maneo” presentata la squadra che dal 18 ottobre affronterà il secondo campionato consecutivo di Serie A1. Rinnovato per altri tre anni l’accordo con Unicusano, premiate anche Under 16 e cadetta

Una serata di emozioni e di appartenenza. Al ‘Giovanni Maneo’, in questo sabato di inizio autunno, si è consumata la ‘Serata Biancoverde – Festa della Birra’ ed è stata presentata ufficialmente la squadra del Livorno Rugby che, sotto la guida degli allenatori-giocatori Rocco Del Bono e Antonio Tangredi, disputerà, dal prossimo 18 ottobre, il suo secondo campionato consecutivo di Serie A1. L’intenzione, con una rosa confermata pressoché in blocco, sempre composta da atleti dall’età media bassa e comunque in chiara crescita con le preziose esperienze maturate negli ultimi mesi, è quella di affrontare ogni partita come una finale e provare ad ottenere il maggior quantitativo possibile di punti. Durante l’evento di questo sabato, ottimamente condotto da Simona Poggianti e Andrea De Rossi, è stata ufficializzata da parte del presidente del sodalizio, Giovanni Riccetti, il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione dell’Università di Studi Niccolò Cusano: l’Unicusano sarà il title sponsor dello ‘storico’ club biancoverde per un altro triennio, fino cioè al 2029. “Ringraziamo pubblicamente – ha detto Riccetti nel suo intervento – Stefano Bandecchi, fondatore, amministratore delegato e figura centrale dell’ateneo, per la fiducia a noi nuovamente concessa ”. L’Unicusano è diventato title sponsor del Livorno Rugby esattamente quattro anni fa, alla vigilia della stagione 2022/23, poche settimane dopo la promozione dalla B alla A (all’epoca non sussitevano differenze tra il girone meritocratico di A1 e i gironi territoriali di A2 e tutte le squadre di A erano divise in gironi territoriali). Da allora, in seno alla realtà labronica, si è registrato un notevole salto, in termini di numeri, di tesserati, di entusiasmo e di risultati. Applaudito l’intervento del sindaco Luca Salvetti, che peraltro, alla fine degli anni ‘80 e nei primi anni ‘90, agli inizi della propria carriera giornalistica, ha seguito molto da vicino le sorti del Rugby Livorno. “La città – ha detto – vi è vicina e posso garantire il massimo impegno per agevolare il vostro lavoro nella gestione degli impianti ‘Montano’ e ‘Maneo’. Il rugby e i rugbisti livornesi, grazie alle proprie innate doti ed alla loro proverbiale grinta, hanno da sempre garantito risultati eccezionali”. E a proposito di risultati è stato giusto aprire la serata con la premiazione – curata dallo stesso sindaco – di due rappresentative biancoverdi che nella scorsa annata, con sfilze record di vittorie, hanno primeggiato nei rispettivi campionati. Chiamata sul palco la squadra under 16 capace di far suo, da imbattuta e a suon di larghe affermazioni, il Trofeo dell’Appennino: formazione livornese seconda al campionato nazionale di categoria. Sul palco poi è salita la squadra cadetta, la compagine che ha terminato il girone tosco-umbro di serie C 2025/26 al primo posto e che non nasconde il proposito di puntare nuovamente al vertice dello stesso torneo. Poi, ad uno ad uno, sono stati chiamati sul palco i giocatori della prima squadra, affiancati dai componenti dello staff. “Una squadra – ha sottolineato il direttore tecnico Gianluca Guidi – che ha continuato a lavorare praticamente sempre, anche durante l’estate. Vedo in tutti quanti l’atteggiamento giusto. Il nostro intento è quello di trasmettere a tutti i componenti quella voglia e quella passione di centinaia di giocatori che dal 1931 in poi hanno indossato questa gloriosa maglia. La stessa passione che hanno sempre mostrato Guglielmo (Prima, ndr) e Luca (Terreni, ndr)”. A conclusione della presentazione, a ciascun giocatore della prima squadra è stata consegnata dalla vicepresidente del club Francesca Lusini una maglia polo a maniche lunghe, ovviamente a tinte biancoverdi. Una presentazione festosa, con tanti scroscianti e meritati applausi. Sempre all’interno dell’impianto ‘Maneo’, al termine della presentazione – effettuata sotto la porta ad acca vicino all’ingresso di via delle Margherite -, i numerosi sportivi hanno consumato una simpatica cena conviviale. La lunga serata si è conclusa con un momento toccante, con la consegna, da parte dei familiari di Diego Norfini di due borse sportive di 400 euro l’una, frutto della raccolta fondi effettuata lo scorso 8 agosto, durante il torneo touch ‘Memorial Cicce’.

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