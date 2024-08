Livorno Rugby: “Niente sarà più come prima, ma Cicce sarà sempre con noi”

L’Unicusano Livorno Rugby intende ringraziare tutti coloro (club, atleti, genitori), che sono stati vicini nel momento dell’immenso dolore relativo alla scomparsa di Diego Norfini. L’affetto e la partecipazione sono stati di grande sostegno allo storico club labronico delle ‘Tre Rose’, che non si è mai sentito solo. Niente sarà più come prima, ma Cicce sarà sempre con noi, ora uniti più che mai e pronti a indossare la maglia biancoverde, per onorare anche in campo la memoria del nostro amato Diego.

