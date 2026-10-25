Livorno Rugby, vittoria in volata a Padova: Valsugana ko 23-21

Foto gentilmente fornite dall'ufficio stampa del Livorno Rugby a cura di Alessandra Lavorenti

I biancoverdi centrano il secondo successo consecutivo in campionato e salgono a quota 9 punti, a una sola lunghezza dal trio di testa. Decisive nel finale le due mete di Alessandro Mesaglio e il calcio piazzato di Del Bono. Il direttore tecnico Gianluca Guidi: “Abbiamo regalato troppo, dobbiamo cambiare mentalità”

Due vittorie in altrettante giornate e un posto ai piedi del podio, a un solo punto dalle tre capolista. Il Livorno Rugby si gode un avvio di campionato decisamente positivo, ma il successo per 23-21 sul campo del Valsugana Rugby Junior Padova lascia anche indicazioni su cui lavorare. I biancoverdi hanno mostrato qualità e carattere, rimontando uno svantaggio di 13 punti nella ripresa, ma hanno anche rischiato di compromettere una partita che, per quanto visto a tratti, avrebbero potuto gestire meglio.

A decidere la sfida sono state la doppietta dell’estremo Alessandro Mesaglio, protagonista assoluto dell’incontro, e la precisione di Del Bono dalla piazzola, con il calcio del sorpasso definitivo arrivato al 75′. Una vittoria preziosa, conquistata con sofferenza, che permette alla squadra livornese di affrontare con fiducia la pausa di tre settimane prima del prossimo impegno casalingo contro Pesaro, in programma il 15 novembre.

La rimonta biancoverde dopo il massimo svantaggio – L’avvio del Livorno Rugby è convincente. I ragazzi guidati dagli allenatori-giocatori Del Bono e Tangredi sbloccano il punteggio al 12′, grazie alla bella meta in velocità del centro Agnelli, che porta gli ospiti sullo 0-5.

Nel corso del primo tempo, però, i biancoverdi devono fare i conti con una serie di infortuni che costringono lo staff a ricorrere ampiamente alla panchina. Sono costretti a lasciare il campo Freschi, Tangredi, Mbandà e Casini, complicando i piani della formazione labronica.

Il Valsugana ne approfitta e trova il pareggio con la meta di forza del tallonatore Cesaro, trasformata dall’apertura Mercerat per il 7-5. A ridosso dell’intervallo, al 38′, è Del Bono a indirizzare tra i pali il calcio piazzato che consente al Livorno di effettuare il controsorpasso: si va al riposo sul 7-8.

Nella prima metà della ripresa, tuttavia, gli ospiti faticano a esprimersi sui livelli abituali. I padroni di casa ne approfittano e colpiscono due volte: prima con il mediano di mischia Parpinelli, poi ancora con Cesaro. Mercerat trasforma entrambe le mete e il Valsugana vola sul 21-8, portandosi a un vantaggio di 13 lunghezze.

È qui che emerge il carattere dei giovani biancoverdi. Il Livorno non si disunisce, alza il ritmo e comincia a ricucire lo strappo. Al 61′ arriva la splendida meta di Mesaglio, trasformata da Del Bono, che riporta gli ospiti sul 21-15.

L’estremo livornese è imprendibile e al 73′ colpisce ancora, firmando la seconda marcatura personale della giornata. Questa volta Del Bono non trova la trasformazione, ma il punteggio si accorcia comunque sul 21-20.

La partita resta apertissima e il finale premia la determinazione dei labronici. Al 75′, Del Bono si incarica di un calcio piazzato da notevolissima distanza e trova i pali, completando il sorpasso sul 21-23. Il Valsugana non riesce più a ribaltare il risultato e il Livorno può festeggiare una vittoria tanto sofferta quanto importante.

Per Mesaglio, inoltre, sono già tre le mete realizzate nelle prime due partite disputate in A1: una partenza di grande spessore per il giovane trequarti, protagonista anche sotto gli occhi dei tecnici della Nazionale italiana Under 18.

Guidi: “Dobbiamo cambiare mentalità” – Al termine della gara, il direttore tecnico Gianluca Guidi, detto “Cuca”, non nasconde la soddisfazione per il risultato, ma richiama la squadra alla necessità di crescere nella gestione delle partite. “Sono ovviamente contento del risultato, ma dobbiamo al più presto cambiare mentalità. Abbiamo regalato troppo e permesso ai nostri avversari di restare in partita fino all’ultimo momento. Abbiamo i mezzi per fare molto di più”.

La pausa di tre settimane arriva quindi nel momento giusto per consolidare il lavoro e recuperare gli infortunati. “Questo stop del torneo ci consente di lavorare con serenità e di preparare al massimo l’impegno interno del 15 novembre con il Pesaro. Sarà un match per noi delicato e importantissimo”.

Guidi sottolinea poi le prestazioni dei giovani e giovanissimi, a cominciare da quella di Mesaglio, nominato man of the match. Parole di elogio anche per il flanker Lorenzo Caratori Tontini, che si è caricato sulle spalle l’intero reparto di mischia dopo le uscite per infortunio di Tangredi e Mbandà.

“Qua a Padova, oltre ai quattro punti ottenuti, sono da celebrare le prestazioni dei giovani e dei giovanissimi. Eccellente la gara del man of the match, l’estremo Alessandro Mesaglio, e di grande qualità la prestazione del flanker Lorenzo Caratori Tontini, che si è caricato sulle spalle l’intero reparto di mischia dopo le uscite per infortunio di Tangredi e Mbandà”.

Il potenziale, secondo il direttore tecnico, non manca: “La nostra squadra può contare su giovani e giovanissimi di spessore. Possiamo toglierci soddisfazioni importanti, ma per crescere dobbiamo gestire decisamente meglio determinate situazioni. Dobbiamo imparare al più presto ad adeguarci al metro arbitrale e rispettare le consegne. Dobbiamo mettere in pratica quanto preparato nel corso degli allenamenti. Vogliamo ‘giocare a rugby’”.

Infine, uno sguardo alla pausa e alle condizioni della rosa: “Sicuramente sì, la sosta sarà utile. Abbiamo in rosa tanti infortunati. L’opera del nostro medico sociale, Alberto Righi, può consentire di recuperare tali atleti al più presto. Il prossimo, con il Pesaro, per noi sarà un test probante”.

La classifica: Livorno a un punto dalla vetta

Dopo due giornate del girone 1 di Serie A, di fatto la Serie A1, il Livorno Rugby occupa il quarto posto con 9 punti, alle spalle del terzetto formato da Avezzano, Capitolina e Calvisano, tutte a quota 10.

La seconda giornata ha fatto registrare i seguenti risultati:

Pesaro-VII Torino 43-7 (5-0)

Avezzano-Parma 36-15 (5-0)

Piacenza Club-Capitolina 29-34 (2-5)

Calvisano-CUS Torino 35-13 (5-0)

Valsugana/Padova-Livorno Rugby 21-23 (1-4)

Amatori Alghero-Club Cavalieri 25-33 (0-5)

La classifica: Avezzano, Capitolina e Calvisano 10 punti; Livorno Rugby 9; Pesaro e Piacenza 7; Club Cavalieri 6; CUS Torino 4; Parma e Valsugana/Padova 1; VII Torino 0; Amatori Alghero -4. L’Amatori Alghero sconta quattro punti di penalizzazione.

A Padova, il Livorno ha ottenuto quattro punti grazie alla vittoria, senza conquistare il bonus offensivo, nonostante le tre mete realizzate. Un punto è andato invece al Valsugana/Padova, sconfitto con un margine inferiore alle otto lunghezze e autore di tre mete, senza però raggiungere il bonus d’attacco previsto dal regolamento.

Il tabellino

Valsugana Rugby Junior Padova-Livorno Rugby 21-23 (primo tempo 7-8)

Valsugana/Padova: Sorgato; Tognon, Noselli, Amadio (22′ st Bizzotto), Pintonello; Mercerat, Parpinelli (39′ st Boscolo); Girardi (15′ st Minazzato), Sturaro (capitano), Bianchi C. A.; Chino, Zanotti; Dolcetto (19′ st Unizzi), Cesaro (15′ st Destro), Zanin (4′ st Michielan). A disposizione: Ferraresi, Mastrodomenico. Allenatori: Wright-Boccalon.

Livorno Rugby: Mesaglio; Casini T. (31′ pt Piram, 35′ st Fedi F.), Agnelli, Mannelli E., Bianchi S.; Del Bono, Rossi; Mbandà (25′ pt Raffo), Caratori Tontini, Freschi L. (10′ pt Alagna); Gragnani Giac. (capitano), Gambini (24′ st Krifi); Tangredi (20′ pt Andreotti M., 31′ st Giammattei), Giammattei (26′ st Ficarra), Tosi (dal 21′ st al 36′ st Tosi). Allenatori: Del Bono-Tangredi.

Arbitro: Acciari di Perugia.

Marcatori: primo tempo 12′ meta Agnelli, 18′ meta Cesaro trasformata da Mercerat, 38′ calcio piazzato Del Bono; ripresa 5′ meta Parpinelli trasformata da Mercerat, 14′ meta Cesaro trasformata da Mercerat, 21′ meta Mesaglio trasformata da Del Bono, 33′ meta Mesaglio, 35′ calcio piazzato Del Bono.

Note: giornata nuvolosa, campo in buone condizioni, circa 400 spettatori. Espulsione temporanea per Caratori Tontini al 38′ del primo tempo. Calci: Mercerat 3/5, Del Bono 3/5. Punteggio valido per la classifica: Valsugana/Padova 1 punto, Livorno Rugby 4 punti. Nessuna delle due squadre ha conquistato il bonus offensivo.

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