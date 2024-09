Livorno Scacchi campione regionale under 12

Nell’under 12 si laurea campione regionale la prima squadra composta da Filippo Buonagurio, Martina Salandin, Mario Federico e Samio Leoni, mentre la seconda squadra, composta dagli under 8, under 10 e debuttanti assoluti Matteo Quaranta, Luca Doronzo, Samuele Fioretti e Giorgio Fabbri ha ottenuto il quarto posto

Bella prova di Livorno scacchi al campionato regionale giovanile a squadre che si è svolto a Castiglione della Pescaia. Le 3 squadre presenti hanno ottenuto infatti risultati lusinghieri.

Nell’under 12 si laurea campione regionale la prima squadra composta da Filippo Buonagurio, Martina Salandin, Mario Federico e Samio Leoni, mentre la seconda squadra, composta dagli under 8, under 10 e debuttanti assoluti Matteo Quaranta, Luca Doronzo, Samuele Fioretti e Giorgio Fabbri ha ottenuto il quarto posto.

La squadra punta di diamante del movimento scacchistico livornese, formata dal più forte under 12 italiano del momento, Edoardo Fulgentini, la due volte campionessa italiana under 12 e under 14 Greta Viti, il “veterano” Ettore Sassi e Aron Pratelli, ha deciso di iscriversi al torneo under 18 per non vincere a mani basse nell’under 14. Ha sfiorato ugualmente la vittoria ottenendo un primo posto a pari merito ma con spareggio tecnico sfavorevole, che ha premiato la prima squadra di Prato.

Un altro risultato di prestigio per i labronici e per la scuola di scacchi Carlo Falciani che riaprirà i battenti sabato 5 ottobre alle 16 con l’Open day al museo di storia naturale. Grande attesa per il torneo internazionale “Città di Livorno” memorial Carlo Falciani che si svolgerà a Villa Trossi il 28 e il 29 settembre.

Condividi:

Riproduzione riservata ©