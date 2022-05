Livorno Scacchi, Edoardo è vicecampione regionale under 10

Bella soddisfazione per il professore Maurizio Soventi responsabile della scuola di scacchi "Carlo Falciani" che ha accompagnato la spedizione grossetana

Mediagallery

Buona prova degli atleti di Livorno Scacchi ai campionati regionali giovanili di Grosseto.

Nonostante la mancanza di due punte di diamante, Ettore Sassi e Greta Viti, i livornesi hanno centrato 3 medaglie d’argento e una di bronzo.

Edoardo Fulgentini è vicecampione regionale nell’under 10 (classe 2012) perdendo l’ultima decisiva partita con Frigerio che si laurea campione.

Sempre nell’under 10 bronzo per Filippo Buonagurio e legno per Pietro Masi (entrambe Livorno scacchi e classe 2012).

Bronzo di Dino Lotti nell’under 12 (Livorno Scacchi). Argento di Raul Barbetti nell’under 18. (Livorno scacchi).

Bella soddisfazione per il professore Maurizio Soventi responsabile della scuola di scacchi “Carlo Falciani” che ha accompagnato la spedizione grossetana.

Ci si prepara all’evento clou della stagione, il campionato italiano giovanile, che si svolgerà a Terrasini (PA) i primi di luglio, con la partecipazione record di ben 9 atleti di Livorno Scacchi.

Nella foto in pagina: Edoardo Fulgentini e parte della squadra amaranto.