Livorno, si comincia davvero: la Reggiana apre la stagione amaranto in Coppa

Gli amaranto inaugurano la stagione con il primo impegno ufficiale: al Picchi arriva la Reggiana per la Coppa Italia. Un test subito importante contro una formazione appena retrocessa dalla Serie B, per capire ambizioni e condizione del nuovo Livorno

Adesso si fa sul serio. Dopo settimane di preparazione, test e lavoro estivo, il Livorno è pronto a vivere il suo primo appuntamento ufficiale della stagione. L’Armando Picchi (sabato 15 agosto fischio di inizio ore 21) torna a vestirsi a festa per la sfida di Coppa Italia contro la Reggiana, una partita che inaugura il nuovo percorso amaranto e mette subito davanti alla squadra un avversario di grande tradizione.

Non sarà soltanto il primo verdetto del campo. Per il Livorno rappresenterà anche il primo vero banco di prova dopo la costruzione della rosa e i cambiamenti maturati durante l’estate. La Coppa Italia arriva così come un anticipo di campionato, utile per capire a che punto sia il gruppo e soprattutto quale sia il livello raggiunto dal lavoro svolto nelle ultime settimane.

Dall’altra parte ci sarà una Reggiana appena retrocessa dalla Serie B, chiamata a ripartire con l’obiettivo di tornare protagonista. Una formazione che porta con sé esperienza e ambizioni e che rende subito interessante l’esordio ufficiale del Livorno. Per gli amaranto sarà quindi necessario affrontare la partita con attenzione, intensità e personalità.

L’attesa in città cresce anche perché il ritorno delle gare ufficiali coincide con una sfida dal peso particolare. Il nome della Reggiana evoca una delle pagine più amare della storia recente del Livorno, ma questa volta il passato conta meno del presente. Il campo offre una nuova occasione e soprattutto la possibilità di misurare immediatamente le ambizioni della squadra di fronte a un avversario di categoria superiore.

La Coppa Italia, in questo senso, può diventare una fotografia molto attendibile dello stato di salute del Livorno. Una partita secca, il pubblico del Picchi, l’obbligo di partire con il piede giusto e una sfida che mette in palio il passaggio del turno: tutti ingredienti che trasformano l’esordio in qualcosa di molto più significativo di una semplice partita estiva.

Sugli spalti è atteso il pubblico amaranto, pronto a riabbracciare una squadra nelle occasioni che contano. Perché il campionato è ancora all’orizzonte, ma la stagione comincia adesso. E il Livorno-Reggiana di Coppa Italia è la prima risposta che il campo chiederà a una squadra chiamata a trasformare entusiasmo e aspettative in fatti concreti. Tra i convocati amaranto anche il neo acquisto Tommaso Mancini attaccante classe 2004 che arriva in amaranto in prestito dalla Juventus Next Gen dopo l’esperienza della scorsa stagione alla Virtus Verona.

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