Livorno si conferma “Città dello Sport”. L’indagine del Sole 24 Ore

La soddisfazione del sindaco Salvetti: "Livorno si conferma al top in varie graduatorie. Nel quadro generale Livorno città ha dato un contributo fondamentale. Noi dobbiamo insistere con gli investimenti sulle strutture e la facilitazione del lavoro delle società"

C’è sempre la provincia di Trento al vertice della classifica dell’Indice di Sportività, indagine realizzata anche quest’anno da Pts per Il Sole 24 Ore nell’ambito del progetto della Qualità della vita. Giunta alla sua 17esima edizione, misura la diffusione e la qualità dei sistemi sportivi territoriali (clicca qui per consultare tutte le CLASSIFICHE).

Livorno si conferma “Città dello Sport”. I dati del Sole 24 sottolineano ancora una volta la nostra vocazione come provincia e il bel lavoro fatto sulla città capoluogo. Livorno è al 28esimo posto su 107 province ed è la seconda realtà in Toscana dietro il capoluogo Firenze. Dietro a noi, Lucca (37°) Pisa (44°), Siena (46^) e Pistoia 54°).

La graduatoria tiene conto a livello provinciale di 32 indicatori e Livorno in ben 6 di essi è da podio, eccelliamo nello sport outdoor dove siamo 2° su 107, negli sport dell’acqua con un terzo posto, nell’atletica dove siamo ancora al secondo posto su 107, tra i tecnici, allenatori e ufficiali di gara dove siamo sul terzo gradino del podio, mentre siamo primi assoluti nel nuoto. Primo posto anche nella prestigiosa graduatoria di sport storia e cultura che riguarda società centenarie e medaglie olimpiche.

“Una grande soddisfazione – commenta il sindaco Luca Salvetti – questa conferma al top in varie graduatorie. Nel quadro generale Livorno città ha dato un contributo fondamentale. Noi dobbiamo insistere con gli investimenti sulle strutture e la facilitazione del lavoro delle società, dobbiamo avere nuovi spazi a disposizione e invogliare i giovani a fare sport, la strada è tracciata e la città non può altro che trovare giovamento. Il resto della provincia sta provando a fare la stessa cosa”.

“I dati pubblicati da Il Sole 24 Ore sull’indice di sportività di ciascuna provincia italiana evidenzia ancora una volta alcuni aspetti di grande importanza per il nostro territorio ed alcune situazione che invece debbono essere momento di riflessione – commenta il delegato provinciale del Coni, Gianni Giannone – Ci sono tanti spunti gratificanti e frutto di un grande lavoro a Livorno, ma per migliorare ancora c’è da impegnarsi ad esempio sul dato è la presenza delle società sulla provincia, un dato che ovviamente trascina tutte le altre classifiche; Infatti se prendiamo il nuoto, dove siamo al primo posto, questo lo dobbiamo grazie alla presenza di più società sulla provincia oltre a quella del capoluogo. Stesso discorso per l’atletica leggera dove il secondo posto è grazie ad una notevole presenza di società che vano da Livorno all’Isola d’Elba, passando da Rosignano, Cecina , San Vincenzo e Piombino o anche per la classifica di sport e natura dove vengono ricompresi i campi di golf, i circoli velici e i centri diving”.

L’indagine – I dati presi in esame riguardano, ad esempio, la pratica sportiva, i risultati di squadre e singoli atleti e atlete (suddivisi per discipline), l’investimento in infrastrutture, l’offerta in tema di turismo sportivo e alcuni aspetti sociali come quelli legati allo sport femminile, allo sport paralimpico e a quello dei bambini. Una fotografia che punta a misurare l’impatto della sportività sul benessere della popolazione locale.

Tra le novità un nuovo indicatore sugli investimenti nello sport, inclusi i progetti finanziati con il Pnrr, che tra le prime dieci province classificate vede un terzetto di emiliano-romagnole (Ravenna, Rimini, Ferrara) e uno di toscane (Lucca, Firenze, Massa-Carrara).

Condividi: