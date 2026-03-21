Livorno sul tetto del mondo con Andy Diaz

Livorno può gioire di questo gioiello con un risultato strabiliante, questo ragazzo adottato qualche anno orsono dal Presidente Gianni Giannone della Libertas Unicusano Livorno, società oramai ai massimi livelli nazionali e vera icona dello sport livornese

Grande euforia e grande soddisfazione per il nuovo prestigioso risultato ottenuto dalla società amaranto grazia ad Andy Diaz, che dopo il titolo mondiale 2024 si conferma il migliore al mondo nell’edizione 2026 a Torun in Polonia dove con un prima salto a 17,47 “uccide” la gara e non mette mai in discussione la sua supremazia. Dopo un 2025 travagliato con un campionato del mondo dove Andy ha incontrato delle difficoltà fisiche, un lungo riposo con controlli, accertamenti medici e fisioterapie, sotto la guida attenta e precauzionale del coach Fabrizio Donato, rieccolo ai massimi livelli, lui un leone delle pedane ha saputo ruggire nel migliore dei modi confermandosi il più forte del mondo.

Livorno può gioire di questo gioiello con un risultato strabiliante, questo ragazzo adottato qualche anno orsono dal Presidente Gianni Giannone della Libertas Unicusano Livorno, società oramai ai massimi livelli nazionali e vera icona dello sport livornese.

Felicità in casa amaranto per un risultato storico, per i tanti ragazzi che praticano lo sport in attesa di poterlo incontrare nei prossimi giorni sulla pista del Renato Martelli per un giusto tributo a questo grande campione, finanziere, che veste la maglia amaranto.

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