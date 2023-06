Livorno Triathlon, podi e medaglie ai Campionati Italiani Giovanili

Come ogni anno, la fine della scuola segna l’inizio dei Campionati Italiani Giovanili di Triathlon. Nel fine settimana appena trascorso si sono svolti a Montesilvano i Campionati Italiani di Aquathlon (gara valevole anche per il circuito interregionale centro) e la Coppa Italia di Triathlon.

In uno scenario di oltre 1000 triatleti da tutta Italia, i nostri giovani della Livorno Triathlon erano presenti in 26, dalla categoria Cuccioli alla Junior e, come sempre, non hanno deluso le aspettative dei loro tecnici e dei loro tifosi.

Nell’Aquathlon classico, categoria Junior – con 2.500m di corsa, 1000m di nuoto e 2.500m di corsa – da segnalare il quinto posto di Margherita Voliani in classifica nazionale e anche nella classifica del circuito interregionale centro, nonché il quarto posto di Mathilde Marc al circuito interregionale.

Nella categoria Youth B (2.500 m – 500 m – 2.500 m) Gaia Silvestri si piazza quindicesima nella classifica nazionale e terza in quella interregionale, mentre Edoardo Manfanetti chiude sesto nel circuito interregionale.

Nicole Fasano – categoria Youth A – chiude settima in classifica nazionale e ottiene il podio di argento in quella regionale, mentre Anna Pollini si assicura il ventunesimo piazzamento nazionale.

Anche i Giovanissimi si sono battuti tutti al massimo delle loro forze e con bei risultati. Da segnalare Sveva Bertolucci che conquista il gradino più alto del podio nazionale e interregionale, nonché Rebecca Bellini e Maja Basile che si piazzano ventiduesima e ventiseiesima a livello nazionale, nonché rispettivamente quarta e sesta a livello interregionale della categoria Ragazzi.

Gli Esordienti Ulisse Bertolucci e Rachele Bellini chiudono la giornata del sabato con un primo posto nazionale e interregionale per Ulisse e un undicesimo piazzamento nazionale, nonché un terzo posto nella classifica interregionale per Rachele.

Al termine della giornata del sabato, la Squadra ha ottenuto anche il terzo posto nella classifica di Società per il settore Giovanissimi (Esordienti e Ragazzi).

Domenica è stata la volta della Coppa Italia e Trofeo Sviluppo di Triathlon. Su distanza Super Sprint le categorie Junior, Youth B e Youth A.

Da segnalare lo spettacolare terzo posto, con volata finale di Nicole Fasano per la categoria Youth A; la dodicesima posizione per Margherita Voliani nella categoria Junior; il ventunesimo piazzamento di Edoardo Manfanetti, il quindicesimo posto per Gaia Silvestri (entrambi Youth B).

Nella categoria ragazzi, è ancora una volta Sveva Bertolucci a salire sul gradino più alto. Molto bene anche Rebecca Bellini (16°) e – a un secondo – Maja Basile (17°).

Tra gli esordienti Ulisse Bertolucci vince la categoria e Rachele Bellini chiude con un’ottima tredicesima posizione.

Al di là dei podi e dei risultati, lo spettacolo è stato vedere questi giovani triatleti lottare con tutte le loro energie e con lealtà, incitarsi a vicenda e sostenersi nello sconforto. Se infatti hanno prevalso i sorrisi, qualche delusione per lo svolgimento della gara c’è stata, da parte di chi si aspettava di più o non aveva messo in conto i normali inconvenienti di questo sport (qualche caduta in bici, qualche tentativo subito di “inabissamento” in mare, “piccole” spinte a corsa).

Ma i giovani della Livorno Triathlon sono forti e determinati e oggi – dopo un viaggio infinito e terminato all’una di notte – sono già al lavoro, in piscina, per continuare la loro preparazione in vista dei prossimi appuntamenti della stagione, da affrontare – come sempre – con il sorriso.

