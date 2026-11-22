Livorno9 Boca, U15 travolgenti: 9-4 alla Futsal Perignano. U17, ancora una beffa

Gli Under 15 proseguono la loro marcia con un'altra strepitosa vittoria, superando la Futsal Perignano per 9-4. Quarta sconfitta stagionale di misura, invece, per gli Under 17, battuti 6-5 dal Versilia Calcio a 5

Gli Under 15 proseguono la loro marcia con un’altra strepitosa vittoria, superando la Futsal Perignano per 9-4. Quarta sconfitta stagionale di misura, invece, per gli Under 17, battuti 6-5 dal Versilia Calcio a 5.

UNDER 15 – UNA VALANGA AMARANTO: 9-4 ALLA FUTSAL PERIGNANO – Gli Under 15 del Livorno9 Boca continuano a viaggiare a ritmo spedito e conquistano un’altra convincente vittoria, imponendosi per 9-4 sulla Futsal Perignano. Il primo tempo è tutto di marca livornese, con i padroni di casa che chiudono la frazione sul 3-0. Tra i pali Filippo Paperi si rende protagonista di tre grandi interventi, mantenendo inviolata la porta amaranto. Dall’altra parte, anche il portiere ospite si mette in evidenza, negando per tre volte la gioia del gol a Omar ElMekki, Costa e al capitano Mattia LaVerde.

Nella ripresa la Futsal Perignano parte forte e riesce a riportarsi sul 3-2. La partita diventa così intensa e combattuta, con ritmi asfissianti e continui capovolgimenti di fronte, fino al 5-4. A quel punto, però, LaVerde e compagni cambiano marcia e prendono il largo, chiudendo definitivamente i conti sul 9-4.

Prestazione super di Tommaso Bolognesi, autentico bomber e migliore in campo, che colpisce anche l’ennesimo palo della sua stagione. A prendersi la scena sotto porta è anche il “Condor” Lorenzo Marchetti, autore di una tripletta, mentre Mustafa Elkniri firma un poker. Completano il tabellino le reti di Federico Bitossi e Mattia LaVerde.

Gli Under 15 rimangono così saldamente al secondo posto in classifica. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato, in trasferta al PalaBarbasetti, contro la PlayLeague Firenze.

UNDER 17 – QUARTA SCONFITTA DI MISURA, IL VERSILIA PASSA 6-5 – Ancora una beffa per gli Under 17 del Livorno9 Boca, che incassano la quarta sconfitta stagionale con una sola rete di scarto. Una squadra che dimostra di esserci e di saper lottare contro qualsiasi avversaria, ma che continua a pagare a caro prezzo alcune disattenzioni nei momenti decisivi.

Contro il Versilia Calcio a 5, la prima frazione vede gli ospiti giocare meglio, con Diego Papi che si distingue tra i pali e risulta il migliore in campo dei labronici. Nella ripresa, invece, i ragazzi amaranto crescono sensibilmente, costruendo numerose occasioni da gol che, purtroppo, vengono sprecate malamente da pochi passi.

Alla fine il Versilia riesce a portare a casa i tre punti imponendosi 6-5, confermandosi meritatamente in vetta alla classifica. Per Aimen Bouaziz e compagni la zona playoff si allontana, con il distacco che sale a cinque punti. Resta però la consapevolezza di aver lasciato per strada punti preziosi a causa di errori grossolani, sia nella propria metà campo sia sotto porta avversaria.

La prossima settimana gli amaranto saranno impegnati in trasferta contro lo Scintilla PisaEst: una vittoria permetterebbe di accorciare le distanze e tornare a guardare con maggiore fiducia alla zona playoff.

Le reti del Livorno9 Boca: Reda Belgarne (1), Gianmarco Sargenti (1), Tiziano Vaiani (1), Aimen Bouaziz (2).

BORELLA: “I RAGAZZI MIGLIORANO SETTIMANA DOPO SETTIMANA” – A tracciare un bilancio del percorso delle due formazioni è Nicolas Borella, dirigente dello staff del settore giovanile del Livorno9 Boca: “I ragazzini si impegnano molto durante le tre sedute di allenamento settimanali e stanno tutti migliorando di settimana in settimana. Entrambe le formazioni si stanno togliendo delle soddisfazioni e in futuro ne avranno ancora di più, se continueranno a impegnarsi e a divertirsi come stanno facendo”.

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