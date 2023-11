Lo Zen Club al Mondiale di arti marziali: piovono medaglie per le livornesi

Due medaglie d’oro per Sara Anzovino, due per Silvia Mazzi e tripletta, oro, argento e bronzo per Valentina Cavallini. E’ stata una grande prova quella dello Zen Club al Mondiale unificato di arti marziali, versione Wtka

Due medaglie d’oro per Sara Anzovino, due per Silvia Mazzi e tripletta, oro, argento e bronzo per Valentina Cavallini. E’ stata una grande prova quella dello Zen Club al Mondiale unificato di arti marziali, versione Wtka (World traditionale karate all style association) che si è svolto a Carrara. Il team rosa della società di via Pera, del quale faceva parte anche Rachele Giovannini, ha sgominato avversarie di collaudata esperienza, affermandosi come la rivelazione del torneo. Le livornesi hanno gareggiato nelle specialità del kata (forma) sia tradizionale che creativo ed in quella della self defence. Sara Anzovino è stata la prima a salire sul tatami, presentando una antica forma a mano nuda quindi una con le armi, nella fattispecie il tessen, ovvero il ventaglio da combattimento. Superata la fase eliminatoria in finale ha sconfitto le concorrenti della Slovacchia e della Gran Bretagna. Silvia ha dominato nella spada presentando una forma creata dal grande Shimaguchi il coreografo del fil, Kill Bill. Mazzi ha bissato il successo in coppia con Valentina nella specialità della self defence sconfiggendo il team spagnolo di Granada. Mentre Valentina ha ottenuto il secondo posto (che per la verità le sta un po’ stretto) nelle forme tradizionali di fronte ad una atleta tedesca ed il bronzo nel kata di spada. Festa grande dunque per tutto lo staff dello Zen club che in questo 2023 ha ottenuto grandi soddisfazioni e riconoscimenti a livello internazionale: basta citare gli ottimi piazzamenti al torneo internazionale di Barcellona dove il direttore tecnico della società sportiva è stato insignito del decimo dan, il più alto grado al mondo.

